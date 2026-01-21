Más Información
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes para la noche del miércoles 21 de enero en cuatro alcaldías de la Ciudad de México.
Las demarcaciones con alerta son Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, en las que se espera lluvia de 15 a 29 milímetros, hasta las 23:00 de la noche.
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.
También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
