Detienen a sujeto que ingresó con vehículo a zona protegida del Nevado de Toluca; es puesto a disposición de la FGR

Toluca, Estado de México. - Un vehículo tipo Razer y su conductor fueron puestos a disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR) por ingresar sin autorización a la zona núcleo del Área de Protección de Flora y Fauna del Nevado de Toluca.

El vehículo ingresó y transitó dentro de la zona núcleo del Nevado de Toluca, sin contar con autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ocasionando la destrucción de la vegetación forestal, por lo que la puesta a disposición se llevó a cabo por conductas previstas y sancionadas en la fracción I del artículo 418 del Código Penal Federal, que establece “penas de seis meses a nueve años de prisión y multa de cien a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, a quien, sin autorización previa de la autoridad competente, desmonte o destruya vegetación forestal, siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas”.

Detienen a conductor que ingreso sin autorización a la zona núcleo del Área de Protección de Flora y Fauna del Nevado de Toluca. Foto: Especial.

De acuerdo con los hechos, el 18 de enero, personal de la Policía Estatal se comunicó vía telefónica con el encargado de despacho de la Profepa, para solicitar apoyo en la coordinación con la FGR para la puesta a disposición del raizer, luego de que el conductor hiciera caso omiso a las indicaciones de no ingresar al Área Natural Protegida e intentara arrollar a un elemento policial.

Lee también: Renuevan Línea 2 del Mexibús; incorporan 57 unidades de última generación

Ante esta situación, se activó el protocolo de puesta a disposición, en coordinación con personal de la FGR, así como con las áreas jurídica y operativa de la Profepa, atendiendo en tiempo y forma los requerimientos necesarios para continuar con el procedimiento correspondiente, tanto del vehículo como del conductor.

El 19 de enero de 2026, inspectores de la Profepa, en coordinación con la Policía Ministerial y la Conanp, acudieron al lugar de los hechos con el objetivo de evaluar los posibles daños ambientales, a fin de dar continuidad al procedimiento iniciado ante la FGR.

La Profepa dará cumplimiento en tiempo y forma a todos los requerimientos que formule la FGR, con el objetivo de que se determine la vinculación a proceso del conductor del vehículo, conforme a la ley.

Es la primera vez que la Oficina de Profepa en el Estado de México, en coordinación con la Policía Estatal, la Conanp y la FGR, realiza la puesta a disposición de una persona por transitar con un vehículo razer dentro de una Zona de Protección de Flora y Fauna del Nevado de Toluca, lo que representa un precedente en la protección y vigilancia de esta ANP.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr