Teotihuacán, Méx. - La tromba acompañada de granizo que afectó Teotihuacán la tarde del domingo provocó daños en al menos cuatro escuelas, pero solo en una de ellas —el jardín de niños José María Morelos y Pavón, en la comunidad de Maquixco— se suspendieron las clases.

El fenómeno, ocurrido entre las 16:00 y las 17:00 horas con duración aproximada de media hora, acumuló hasta 30 centímetros de granizo en varias zonas, principalmente en las comunidades de Purificación, Maquixco, Evangelista, Puxtla y la cabecera municipal.

Tromba acompañada de granizo deja daños en al menos cuatro escuelas de Teotihuacán; suspenden clases en una de ellas. Foto: Especial.

En el jardín de niños José María Morelos y Pavón colapsó parte de la techumbre del patio.

Hasta este miércoles persisten los trabajos de retiro de la estructura dañada.

Las clases permanecen suspendidas y las autoridades educativas estiman reanudar actividades a partir del viernes, siempre que se garanticen condiciones de seguridad.

Las otras tres escuelas reportaron afectaciones, pero no requirieron suspensión de clases.

Estas cuatro escuelas forman parte de los 20 inmuebles dañados en total: 13 viviendas particulares, cuatro planteles educativos y tres negocios (uno de ellos un centro de eventos con colapso de domo de 350 metros cuadrados).

Personal de Protección Civil, Seguridad Pública, Bomberos y Servicios Públicos realiza desde el domingo recorridos de supervisión y dictámenes técnicos.

Algunos inmuebles resultaron de alto riesgo, por lo que se recomendó el retiro inmediato de domos y techumbres metálicas.

Las autoridades mantienen seguimiento caso por caso. Los recorridos de supervisión continúan en los próximos días para reducir riesgos, atender a las familias afectadas y restablecer la seguridad en las zonas impactadas.

