Más Información

Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN; retira su amenaza de aranceles a Europa

Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN; retira su amenaza de aranceles a Europa

EU agradece a México envío de 37 criminales; “la justicia no se detiene en las fronteras”, advierte

EU agradece a México envío de 37 criminales; “la justicia no se detiene en las fronteras”, advierte

Más de 300 periodistas encarcelados en el mundo en 2025; China, Birmania e Israel encabezan la lista, alerta CPJ

Más de 300 periodistas encarcelados en el mundo en 2025; China, Birmania e Israel encabezan la lista, alerta CPJ

Mundial 2026: Estados Unidos da prioridad a citas de visa para titulares de boletos; están sujetos a evaluaciones

Mundial 2026: Estados Unidos da prioridad a citas de visa para titulares de boletos; están sujetos a evaluaciones

Despliegan operativo de búsqueda para localizar a la tiktoker “Nicholette”; fue privada de la libertad en Culiacán

Despliegan operativo de búsqueda para localizar a la tiktoker “Nicholette”; fue privada de la libertad en Culiacán

Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio; Secretaría de las Mujeres lanza estrategia nacional

Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio; Secretaría de las Mujeres lanza estrategia nacional

Teotihuacán, Méx. - La tromba acompañada de que afectó Teotihuacán la tarde del domingo provocó daños en al menos cuatro escuelas, pero solo en una de ellas —el jardín de niños José María Morelos y Pavón, en la comunidad de — se suspendieron las clases.

El fenómeno, ocurrido entre las 16:00 y las 17:00 horas con duración aproximada de media hora, acumuló hasta en varias zonas, principalmente en las comunidades de Purificación, Maquixco, Evangelista, Puxtla y la cabecera municipal.

Tromba acompañada de granizo deja daños en al menos cuatro escuelas de Teotihuacán; suspenden clases en una de ellas. Foto: Especial.
Tromba acompañada de granizo deja daños en al menos cuatro escuelas de Teotihuacán; suspenden clases en una de ellas. Foto: Especial.

En el jardín de niños José María Morelos y Pavón colapsó parte de la techumbre del patio.

Lee también:

Hasta este miércoles persisten los trabajos de retiro de la estructura dañada.

Las clases permanecen suspendidas y las autoridades educativas estiman reanudar actividades a partir del viernes, siempre que se garanticen condiciones de seguridad.

Tromba acompañada de granizo deja daños en al menos cuatro escuelas de Teotihuacán; suspenden clases en una de ellas. Foto: Especial.
Tromba acompañada de granizo deja daños en al menos cuatro escuelas de Teotihuacán; suspenden clases en una de ellas. Foto: Especial.

Las otras tres escuelas reportaron afectaciones, pero no requirieron suspensión de clases.

Estas cuatro escuelas forman parte de los 20 inmuebles dañados en total: 13 viviendas particulares, cuatro planteles educativos y tres negocios (uno de ellos un centro de eventos con colapso de domo de 350 metros cuadrados).

Lee también:

Personal de Protección Civil, Seguridad Pública, Bomberos y Servicios Públicos realiza desde el domingo recorridos de supervisión y dictámenes técnicos.

Tromba acompañada de granizo deja daños en al menos cuatro escuelas de Teotihuacán; suspenden clases en una de ellas. Foto: Especial.
Tromba acompañada de granizo deja daños en al menos cuatro escuelas de Teotihuacán; suspenden clases en una de ellas. Foto: Especial.

Algunos inmuebles resultaron de alto riesgo, por lo que se recomendó el retiro inmediato de domos y techumbres metálicas.

Las autoridades mantienen seguimiento caso por caso. Los recorridos de supervisión continúan en los próximos días para reducir riesgos, atender a las familias afectadas y restablecer la seguridad en las zonas impactadas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]