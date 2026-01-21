En la Línea 2 del Mexibús se renovó la flotilla de unidades y se incorporaron 57 de última generación para trasladar diariamente a más de 102 mil usuarios.

Los camiones articulados brindarán servicio en el corredor Las Américas (Ecatepec) - La Quebrada (Cuautitlán Izcalli).

La sustitución de nuevos vehículos ocurrió en el aniversario once de esta ruta de transporte, que beneficiará a la población de Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli.

Además, se inauguró la infraestructura de carga eléctrica y paneles solares.

Ricardo Delgado Reynoso, subsecretario de Movilidad, dijo que la prioridad de la actual administración gubernamental es dignificar el transporte, para brindar seguridad, confiabilidad y reducir los tiempos de traslado.

Alejandro Viedma Velázquez, subsecretario general de Gobierno, comentó que la administración mexiquense respalda a los transportistas que están en proceso de modernización de sus unidades.

Para la renovación vehicular se invirtieron más de 200 millones de pesos por parte de la empresa Transcomunicador y conlleva amplios beneficios ambientales, pues dejarán de emitirse anualmente 490 toneladas de contaminantes a la atmósfera.

La nueva flota se integra por 30 autobuses articulados de 18 metros con motor Euro 6; 15 autobuses 100 % eléctricos, ambos con capacidad para 160 pasajeros, así como 12 unidades del servicio rosa de 12 metros con capacidad para 80 personas.

Las unidades cuentan con infraestructura de accesibilidad universal, cámaras de vigilancia, sensores de aforo para brindar mayor seguridad y protección a quienes utilizan este transporte; son unidades más silenciosas y eficientes, que mejoran el bienestar de sus operadoras durante la jornada laboral, destacó el gobierno estatal.

