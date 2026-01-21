Toluca, Estado de México.- Escuelas ubicadas en 58 municipios del Estado de México podrían realizar la transición temporal de clases presenciales a la modalidad virtual, debido al descenso crítico de temperaturas que se han registrado, esto por instrucciones de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).

Las comunidades educativas a tomar previsiones se ubican en los municipios más susceptibles a registrar descensos extremos de temperatura que son: Acambay, Almoloya de Juárez, Amanalco, Atlautla, Atizapán, Calimaya, Capulhuac, Ixtlahuaca, Lerma, Metepec, Morelos, Ocoyoacac, Otzolotepec, Ozumba, San José del Rincón, San Mateo Atenco, Santiago Tianguistenco, Temoaya, Timilpan, Tlalmanalco, Toluca, Villa del Carbón, Villa de Allende, Villa Victoria, Xalatlaco, Xonacatlán, Zinacantepec.

Asimismo, aquellos considerados de mediano riesgo de padecer efectos del frío como: Aculco, Atenco, Atlacomulco, Amecameca, Apaxco, Axapusco, Ayapango, Chapa de Mota, El Oro, Huehuetoca, Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro Fabela, Jilotzingo, Nicolás Romero, Nopaltepec, Jilotepec, Jiquipilco, Jocotitlán, San Felipe del Progreso, Soyaniquilpan, Temascalapa, Tenango del Aire, Tenango del Valle, Texcaltitlán, así como zonas montañosas de Chalco, Coatepec Harinas, Ixtapaluca, Villa Guerrero, Naucalpan y Texcoco.

La SECTI, informó que las direcciones escolares deberán asegurar que docentes y estudiantes cuenten con las condiciones necesarias para desarrollar actividades académicas a distancia y, en el caso de quienes enfrenten situaciones de vulnerabilidad o falta de conectividad, establecer alternativas como materiales impresos, guías de estudio o asesorías asincrónicas, a fin de no afectar su trayectoria escolar.

Dicha dependencia precisó que cada plantel deberá reportar de inmediato a las Direcciones Generales de Educación la determinación adoptada, su justificación, el periodo de aplicación y las medidas implementadas para evitar afectaciones académicas.

El retorno a clases presenciales se realizará en cuanto las temperaturas alcancen niveles seguros para la permanencia en las aulas.

Finalmente, la Secretaría llamó a atender las recomendaciones de salud durante la temporada invernal, como protegerse adecuadamente del frío, usar cubrebocas, evitar cambios bruscos de temperatura, consultar el pronóstico del tiempo y mantenerse atento a los avisos oficiales.

