El edil de Benito Juárez, Luis Mendoza, reconoció el sacrificio y entrega de los policías adscritos a la demarcación, pues con su esfuerzo, aseguró que han logrado ser la alcaldía más segura de la Ciudad de México.

"Hoy sin duda es reconocer, voltear a ver a quien no duerme, yo comentaba hace rato, a quien no tiene horarios de comida, a quien tiene que sacrificar a su familia, a sus hijos, sacrificar la vida, que es lo más importante y por eso hay que celebrar", mencionó.

Durante una comida organizada para los uniformados, con motivo del Día del Policía, Mendoza aseguró que es gracias al trabajo de ellos que la alcaldía se encuentra en los primeros lugares en percepción de seguridad a nivel nacional.

"Enaltecer la labor que hacen, porque para mí es muy importante, y es uno de los sellos y es lo que nos ha llevado a hacer a la alcaldía Benito Juárez, la alcaldía más segura de la Ciudad de México, y sin duda estamos peleando los primeros lugares a nivel nacional y por eso es un trabajo de todos ustedes, por eso quiero decirles gracias", expresó.

Luis Mendoza dijo que los resultados no son debido al trabajo de una sola persona sino una labor coordinada con varias instancias, por lo que reconoció al secretario de Seguridad Ciudadana capitalina, Pablo Vázquez Camacho y a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

De igual forma afirmó que los efectivos de Benito Juárez están unidos a los de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, en el combate a la inseguridad.

"Hablando de esa coordinación, el equipo de Blindar BJ 360 y el equipo de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en lo institucional o en el papel son dos tipos, o dos diferentes corporaciones, pero quiero decirles que no es así, hoy estamos juntos, unidos, el equipo de Protección Civil también, todo el equipo de la Secretaría, todo el equipo de la Policía Auxiliar, de la Policía Industrial Bancaria, de la Policía de Blindar, pues todos somos personas encargadas de quienes cuidamos a los vecinos de Benito Juárez", aseguró Mendoza.

Además, el alcalde estableció la reunión anual de las Fuerzas de Seguridad, para reconocer a los integrantes de la Policía y de los cuerpos de emergencia.

"Quiero instalarla hoy, quiero decirles que hoy quiero, este día en Benito Juárez hacer la Reunión Anual de las Fuerzas de Seguridad, Procuración de Justicia y Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez. Hoy lo quiero iniciar, hoy lo instalamos y el tiempo que yo esté en la alcaldía de Benito Juárez se llevará a cabo cada año", afirmó.

Mendoza cerró su participación frente a policías e integrantes de su gabinete agradeciendo por cuidar a las familias de Benito Juárez.

