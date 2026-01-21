El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma, anunció que la próxima semana comenzarán los foros para la creación de reformas que regulen con mayor rigor los refugios para animales de compañía.

En rueda de prensa, confirmó que recibieron por parte del Gobierno capitalino seis puntos para que sean considerados en la propuesta legislativa, tal y como lo anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“Hacemos una invitación a todos los albergues y refugios, a todas las familias y a todas las personas que están interesadas en este tema, que puedan participar porque a partir de estos foros es como se va a construir el modelo de iniciativa que estaremos votando aquí en el Congreso. No piensen que no estamos en la celeridad y la obligación en la que estamos hoy, porque pues los seres vivos no humanos no pueden esperar mucho a que nosotros hagamos nuestro trabajo”, indicó.

El diputado del PVEM dijo que el objetivo es presentar la iniciativa en materia de refugios en el periodo ordinario que arranca el 1 de febrero.

Lee también: ¿Cuál es el estado actual de los perros rescatados del Refugio Franciscano?; autoridades capitalinas dan todos los detalles

Foto: Especial.

Entre los puntos que envió la jefa de Gobierno al Congreso local para su incorporación a la iniciativa destacan, la definición y clasificación de los albergues, para diferenciar los distintos tipos que existen en la Ciudad de México, considerando su tamaño, capacidad y forma de organización (asociaciones civiles, rescatistas, familias, entre otros).

También la creación de un padrón de albergues con el objetivo de establecer un registro oficial que permita identificar y dar seguimiento a los albergues y refugios que operan en la Ciudad.

Otro punto es determinar las condiciones en las que deben estar estos espacios y que cumplan con los cinco dominios que marca la Ley de Bienestar Animal: nutrición adecuada, ambiente óptimo, cuidado de la salud, espacio para garantizar su comportamiento y estado mental.

Asimismo, se pide definir los perímetros que son aptos para poder poner en operación un albergue de animales; el quinto contempla el diseño de mecanismos de supervisión y verificación de las condiciones en las que operan los albergues; mientras que último busca establecer rutas por las cuales el gobierno capitalino pueda brindar apoyo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr