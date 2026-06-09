La Alcaldía Cuauhtémoc informó que del 8 al 14 de junio habrá actividades culturales gratuitas en varios puntos de la demarcación.

En un comunicado, refirió que el 9 de junio se llevará a cabo el conversatorio “Salud sexual y reproductiva: cuerpo, amor y placer” en la Casa de Cultura Alfonso Reyes, así como un concierto de guitarra en el Audiorama del Parque México.

De igual manera, ese mismo día se realizará la actividad “Mural en Movimiento” en el Sitio de Memoria de la Roma Norte.

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Acotó que en la cartelera cultural también se contempla una visita al Museo de la Charrería para personas adultas mayores, así como la presentación de la Orquesta Juvenil Ollin Yoliztli y una nueva edición de “Tardes de Bolero” en el Ágora de Tlatelolco.

Durante el fin de semana, la demarcación invitó a los talleres de artes escénicas para infancias y juventudes con discapacidad, a las sesiones de risoterapia, a las actividades comunitarias y al reconocimiento “Al Vecino Distinguido”.

Además, dijo que habrá un taller de iniciación a la gráfica “Improntas” en la Casa de Cultura Santa María la Ribera.

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A estas actividades se suman los talleres permanentes que se imparten en las distintas casas de cultura de la alcaldía, entre ellos Danza Fitness Boliviana y Títeres y Aventuras.

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