“Se ha invertido mucho en cámaras, se ha invertido en patrullas, estamos invirtiendo en equipos especializados, en capacitar a nuestro personal, no sólo aquí en México, también a nivel internacional y estamos listos”, aseguró el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), Pablo Vázquez Camacho, sobre las medidas implementadas de cara a la Copa Mundial de Futbol, que comenzará en la capital el próximo 11 de junio.

El funcionario afirmó que se han establecido mesas de trabajo con el Gobierno de México y el sector privado, además de que están adheridos al Plan Kukulkán, programa de seguridad donde participan todas las dependencias nacionales en la materia.

Lee también: ¿No sirven las escaleras del Metro? Lanzan línea telefónica para reportar fallas

“Se tiene un plan, está el Plan Kukulcán, que es el plan que rige la acción de todas las dependencias de seguridad, incluidas las dependencias locales, Nos estamos adhiriendo a ese plan, fortaleciendo capacidades”, aseguró.

Vázquez Camacho dijo que todas las semanas y meses se da muestra de la capacidad que se tiene en la Ciudad de México para recibir eventos masivos, y que “el Mundial no va a ser el único evento que vamos a recibir este año”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr