El Gobierno de la Ciudad de México intensificó los operativos para la liberación del espacio público en el Centro Histórico y en una semana se remitieron 52 motocicletas al depósito vehicular, 21 automóviles y cuatro vehículos foráneos.

Así lo informó la Autoridad del Centro Histórico y detalló que las intervenciones se concentraron en calles con alta incidencia de quejas ciudadanas, entre ellas: Girón, Rodríguez Puebla, República de Colombia, Alhóndiga, Monte de Piedad, Palma, Bolívar, Motolinía, 5 de febrero, 5 de mayo, San Ildefonso y las inmediaciones del mercado Abelardo L. Rodríguez.

Además, se realizaron acciones de recuperación y limpieza del espacio público en el Callejón República de Ecuador y en accesos del Metro Garibaldi, así como el retiro de vallas que obstaculizaban el paso peatonal en las inmediaciones del Congreso de la Ciudad de México.

Lee también El próximo jueves se informarán más acciones del Programa de Reordenamiento del Espacio Público en Centro Histórico: Clara Brugada

Como parte de la estrategia de ordenamiento urbano, también se instalaron pendones informativos para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de respetar las normas de estacionamiento y convivencia en el espacio público.

La Autoridad del Centro Histórico informó que estos operativos serán permanentes y forman parte de una política pública integral orientada a fortalecer la movilidad, la seguridad y la convivencia urbana.

La dependencia subrayó que estas acciones se inscriben en el plan de recuperación, reordenamiento, embellecimiento y transformación del Centro Histórico.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm