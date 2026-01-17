Este jueves 22 de enero, se dará a conocer más acciones para el Programa de Reordenamiento del Espacio Público en el Centro Histórico que incluye a 4 mil comerciantes y los conocidos “toreros”, aseguró la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Al encabezar el evento “la calle es de todas y de todos”, la mandaría expuso que a partir de la próxima semana, del jueves 22 de enero, se darán a conocer una de las grandes acciones que se ha venido trabajando que es el reordenamiento de la vía pública.

“Estaremos pensando seguramente hacer una exposición de en qué consiste este proyecto, pero sustancialmente se trata de la reducción sustancial de comercio en vía pública, tanto de comercio como de lo que se les llama “toreros” en vía pública y estoy hablando de casi 4 mil comerciantes y toreros”, dijo.

Durante el anuncio de decomiso de vapeadores y cigarrillos electrónicos, el Secretario de Gobierno, César Cravioto apuntó que en el 2025, la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública aseguró 15 toneladas de estructuras metálicas, además de la remisión de 3 mil 273 al juez cívico por la obstrucción de la vía pública; 211 personas al Ministerio Público y el decomiso de más de 24 mil 572 enseres y mercancía en el perímetro del Centro Histórico.

El Gobierno capitalino pretende reordenar a todo el comercio ambulante del Centro Histórico. Foto: Darío Luna / EL UNIVERSAL

“En lo que va del 2026 se han levantado 390 puestos que, insisto, no deberían estar vendiendo en estos momentos”.

“¿Que viene para el Centro Histórico? Un proceso de reordenamiento. Y aquí quiero hacer un llamado a todos los comerciantes en vía pública del Centro Histórico, primero, a que no vendan ningún tipo de mercancía prohibida, contrabando, mercancía que pudo haber sido robada, porque vamos a hacer, así como estamos hablando con los dirigentes del comercio en vía pública, pues también no vamos a permitir que se venda este tipo de mercancía”.

También llamó al comercio en vía pública a respetar los acuerdos. “Hemos sido muy insistentes en que tenemos que estar platicando con todos y llegar a acuerdos, pero si estamos llegando a acuerdos son para que se respeten. Vamos a levantar a quienes se pongan en lugares donde en los acuerdos quede que no pueda haber comercio en vía pública”.

“Quiero dejar claro es que se tiene que respetar a los servidores públicos que se hacen este trabajo. Tampoco vamos a tolerar que haya agresiones a nuestros compañeros porque vamos a remitir a quien agreda a nuestros compañeros porque son servidores públicos que hacen su trabajo”.

