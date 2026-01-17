El sismo que se suscitó el 16 de enero pasado durante la madrugada fue una réplica del que ocurrió el 2 de enero en San Marcos, Guerrero, zona sísmica importante, explicó el investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM.

Agregó que las réplicas que ha tenido el sismo del 2 de enero son cerca de cuatro mil 700. “Desde el día 2 de enero hasta la fecha han ocurrido ese número de eventos. Y nada más para tener un comparativo, el año pasado, el 2025, el Servicio Sismológico registró 39 mil 871 sismos en nuestro país. Entonces, no es extraño”.

En un video en redes sociales, el académico explicó que el sismo de la madrugada del 16 de enero ha sido la réplica más fuerte y agregó que, aunque la intensidad fue menor, las alertas se activaron

“El día de hoy, 16 de enero, por la madrugada a las 00:42 minutos, se presentó un sismo de magnitud 5, que ambos sismos hicieron que sonara la alerta sísmica. Una de las preguntas relevantes es, ¿es extraño que tiemble en este lugar? La primera respuesta es no. Aquí es donde ocurrió el sismo de 1957, conocido como el sismo del ángel, que tuvo una magnitud mayor, cerca de 7.5, 7.6. Entonces, esta es una zona sísmica activa e importante”.

Dijo que el sismo del 2 de enero se considera como el sismo principal y el que ocurrió el 16 de enero por la mañana, a pesar de que han pasado ya cerca de 16 días de la ocurrencia del otro, se considera una réplica, porque está cercano en tiempo, geográficamente con respecto al evento principal, y porque la magnitud es menor.

“Hay preguntas relacionadas sobre, ¿por qué sonó la alerta, pero no se sintió? Y es porque su magnitud 5 está en el límite de la parte de detección de la alerta. Y la alerta, pues, indica estos sismos mayores a 5, que no necesariamente van a ser sentidos en la Ciudad de México. Pero lo que sí hay y lo que evalúa que es un buen funcionamiento de la alerta es que, en efecto, había un sismo. Y esto, como conclusión, lo que podemos decir es que México es un país sísmicamente activo”, subrayó.

