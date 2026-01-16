Más Información
Tras el sismo de magnitud 5.0 con epicentro en San Marcos, Guerrero, que despertó a los capitalinos la madrugada de este viernes 16 de enero, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, recordó a la población qué hacer para estar preparados ante una emergencia.
Tener una mochila de vida cerca, conocer la ruta de salida del lugar y platicar con la familia sobre el plan de prevención, son algunas de las medidas que recomendó a los habitantes de la CDMX ante el sonido de la alerta sísmica.
“Frente a los distintos riesgos que enfrentamos en esta gran ciudad, hay que estar preparados y preparadas”, dijo, al recordar que en lo que va de este 2026, van dos sismos en el centro de México que activan la alerta sísmica en la capital.
En un video desde el Zócalo de la CDMX, que compartió en redes sociales, la mandataria capitalina afirmó que para lograr una gestión integral del riesgo, ante un sismo, es necesario estar preparados, tanto la sociedad -con capacitación- como por parte del Gobierno.
“En el gobierno tenemos años preparándonos para enfrentar cualquier evento de esta naturaleza. Recuerden: prevenir es nuestra fuerza”, concluyó.
