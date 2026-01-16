Más Información

Sin cambio en las condiciones de operación del espacio aéreo de México, afirman autoridades; advertencia es para pilotos de EU

Sin cambio en las condiciones de operación del espacio aéreo de México, afirman autoridades; advertencia es para pilotos de EU

Dirigente del PT negocia con Rosa Icela términos para apoyar reforma electoral; reitera apoyo a Sheinbaum

Dirigente del PT negocia con Rosa Icela términos para apoyar reforma electoral; reitera apoyo a Sheinbaum

Donald Trump compra bonos de Netflix y WBD; inversión millonaria tras el acuerdo de fusión

Donald Trump compra bonos de Netflix y WBD; inversión millonaria tras el acuerdo de fusión

“Una sola persona no allana ni frena el camino de las mujeres”: Paola Rojas, en charla con suscriptores de EL UNIVERSAL

“Una sola persona no allana ni frena el camino de las mujeres”: Paola Rojas, en charla con suscriptores de EL UNIVERSAL

Hallan con vida a profesor colombiano de la Ibero en Monterrey

Hallan con vida a profesor colombiano de la Ibero en Monterrey

Vuelve a temblar en San Marcos a 14 días del sismo de 6.5; la gente duerme afuera de sus casas y piden no dejarlos en el olvido

Vuelve a temblar en San Marcos a 14 días del sismo de 6.5; la gente duerme afuera de sus casas y piden no dejarlos en el olvido

Tras el con epicentro en San Marcos, , que despertó a los capitalinos la madrugada de este viernes 16 de enero, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, recordó a la población qué hacer para estar preparados ante una emergencia.

Tener una mochila de vida cerca, conocer la ruta de salida del lugar y platicar con la familia sobre el , son algunas de las medidas que recomendó a los habitantes de la CDMX ante el sonido de la alerta sísmica.

Lee también:

La madrugada de este viernes 16 de enero sonó la alerta sísmica, por lo que capitalinos salieron a la calle. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
La madrugada de este viernes 16 de enero sonó la alerta sísmica, por lo que capitalinos salieron a la calle. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

“Frente a los distintos riesgos que enfrentamos en esta gran ciudad, hay que estar preparados y preparadas”, dijo, al recordar que en lo que va de este 2026, van dos sismos en el centro de México que activan la alerta sísmica en la capital.

En un video desde el Zócalo de la CDMX, que compartió en redes sociales, la mandataria capitalina afirmó que para lograr una gestión integral del riesgo, ante un sismo, es necesario estar preparados, tanto la sociedad -con capacitación- como por parte del Gobierno.

“En el gobierno tenemos años preparándonos para enfrentar cualquier evento de esta naturaleza. Recuerden: prevenir es nuestra fuerza”, concluyó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]