Campeche silenciado; bajo el acoso de Layda Sansores

Ministros de la Corte hablan sobre polémica por camionetas blindadas; la seguridad no implica lujo, dicen

Sheinbaum envía carta a Presidente de Corea del Sur; pide que BTS tenga más fechas en México

“Estoy dolido porque lo quería como un hijo”; tío de periodista muerto en descarrilamiento de Tren Interoceánico exige justicia

Fin de semana negro para ministros de la SCJN; camionetas blindadas, ritual millonario y viaje VIP

BTS en México: Profeco anuncia infracción contra Ticketmaster; habilita canal de denuncia exclusivo para conciertos

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) de la Ciudad de México informó que hay una disminución de agua potable en dos colonias de la alcaldía .

Se trata de las colonias Unidad Modelo y Cacama, las cuales son abastecidas mediante el Pozo Unidad Modelo 1.

Señaló que la disminución inició aproximadamente desde este sábado a las 18:00 horas y se restablecerá con normalidad mañana, martes 27 de enero.

La dependencia refirió que en, caso de ser necesario, los vecinos podrán solicitar pipas de agua a través de la Línea H2O en el *426.

En X explicó que está afectación se debe a que el equipo técnico de la Segiagua trabaja en la sustitución de cables en el transformador del Pozo Unidad Modelo 1.

