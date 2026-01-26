Más Información
La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) de la Ciudad de México informó que hay una disminución de agua potable en dos colonias de la alcaldía Iztapalapa.
Se trata de las colonias Unidad Modelo y Cacama, las cuales son abastecidas mediante el Pozo Unidad Modelo 1.
Señaló que la disminución inició aproximadamente desde este sábado a las 18:00 horas y se restablecerá con normalidad mañana, martes 27 de enero.
La dependencia refirió que en, caso de ser necesario, los vecinos podrán solicitar pipas de agua a través de la Línea H2O en el *426.
En X explicó que está afectación se debe a que el equipo técnico de la Segiagua trabaja en la sustitución de cables en el transformador del Pozo Unidad Modelo 1.
