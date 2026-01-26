El Sistema de Transporte Colectivo (STC) invirtió más de 18 millones de pesos en modernización de torniquetes en distintas estaciones de la red.

Vía transparencia, el Metro informó que se firmó un contrato denominado Servicio para la Modernización del Control de Accesos por medio de pasillos motorizados, torniquetes y garitas con un presupuesto al cierre del mes de noviembre de 2025 de 18 millones 681 mil 735 pesos.

El STC detalló el sábado que se colocarán 145 nuevos accesos que sustituirán a los clásicos torniquetes en la Línea 2 del Metro, así como en Auditorio de la Línea 7 y Observatorio de la Línea 1.

Especificó que los trabajos de sustitución de torniquetes por nuevas puertas móviles se realizan en la estación Tasqueña, Pino Suárez, Zócalo, Bellas Artes e Hidalgo.

El Metro acotó que los pasillos motorizados tienen sensores de movimiento que detectan la proximidad de una persona. Los equipos que funcionan para la salida se mantienen abiertos mientras continúe el flujo de usuarios.