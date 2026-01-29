Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos en la vía pública, frente a una taquería ubicada sobre la calle Doctor Rafael Norma en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos ocurrieron la madrugada del jueves 29 de enero de 2026, a la altura del número 41, casi esquina con Doctor Barragán, cuando vecinos de la zona reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que generó la movilización inmediata de cuerpos de seguridad y servicios de emergencia.

Al arribar al sitio, elementos policiales localizaron a un hombre y una mujer tendidos sobre la cinta asfáltica, ambos inconscientes y con visibles lesiones provocadas por disparos de arma de fuego. Paramédicos de la Ambulancia Particular realizaron la valoración correspondiente, diagnosticando a un masculino de 38 años y a una femenina de aproximadamente 28 años, ambos sin signos vitales, derivado de disparos por arma de fuego (DAF).

De acuerdo con los primeros informes, los agresores serían dos hombres vestidos de negro, quienes tras perpetrar el ataque huyeron del lugar a bordo de una motocicleta, sin que hasta el momento se cuente con mayores datos sobre su identidad o paradero.

Personal de campo procedió a acordonar la zona y cubrir los cuerpos con sábanas blancas, en tanto se dio aviso a la Coordinación Territorial correspondiente y a Servicios Periciales, quienes arribaron posteriormente para llevar a cabo el procesamiento del lugar y el levantamiento de indicios.

La zona permaneció resguardada durante varias horas mientras se realizaban las diligencias ministeriales. Las autoridades informaron que ya se iniciaron las investigaciones para esclarecer el móvil del doble homicidio y dar con los responsables. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas.

