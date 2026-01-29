Ecatepec, Mex.— Ante denuncias ciudadanas sobre presuntos actos de corrupción y extorsión, el gobierno municipal de Ecatepec desintegró el Agrupamiento de Motopatrullas de la policía local.

La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss instruyó disolver el área para que los integrantes pasen a formar parte de las filas de prevención del delito en comunidades.

Tras volverse viral un video en el que se observa a oficiales intentando presuntamente extorsionar a un automovilista, haciéndose pasar por agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, habrá sanciones a quienes hayan incurrido en actos ilegales.

La Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec realizará una investigación contra los probables responsables, a quienes les iniciaron un procedimiento administrativo.

Los 50 elementos y las 40 motopatrullas que conformaban el agrupamiento fueron reintegrados a labores de proximidad social, a partir de este miércoles 27 de enero, de acuerdo con el Ayuntamiento de Ecatepec.

La alcaldesa de Ecatepec informó que en el tiempo de gestión al frente del gobierno municipal, suman 507 elementos dados de baja por diversos motivos y mencionó que la corporación tiene el reto de recuperar la confianza ciudadana.