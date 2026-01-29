En seguimiento a una investigación por un homicidio ocurrido en la alcaldía Venustiano Carranza, autoridades capitalinas cumplimentaron una orden de cateo en un inmueble donde fueron aseguradas motocicletas, vehículos y placas vehiculares presuntamente relacionados con actividades delictivas.

La acción fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN), como parte de las indagatorias por un evento de disparos en el que un hombre de 26 años perdió la vida y un menor de 15 años resultó lesionado, el pasado 26 de enero en la colonia Penitenciaría.

De acuerdo con las investigaciones, tras la detención de tres posibles responsables, se estableció que la víctima mortal presuntamente formaba parte de un grupo delictivo. A partir de trabajos de inteligencia y de campo, se ubicó un domicilio en la colonia Damián Carmona que presuntamente era utilizado para el almacenamiento, desvalijamiento y venta de autopartes.

Luego de que un Juez de Control otorgara la orden de cateo, las autoridades intervinieron el inmueble localizado en la esquina de las calles 3 y Rafael Buelna, donde se aseguraron cuatro motocicletas, dos vehículos con cromática de taxi y un automóvil todo terreno, además del decomiso de dos placas vehiculares, un cuadro de motocicleta y un número de identificación vehicular (VIN).

Los vehículos, placas y demás indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las investigaciones para deslindar responsabilidades. En tanto, el inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial.

dmrr