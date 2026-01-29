Integrantes de la comunidad trans realizaron el cierre de la avenida Fray Servando Teresa de Mier y la Calzada San Antonio Abad, a la altura de la colonia Tránsito, como medida de protesta ante la falta de comunicación con autoridades del Gobierno capitalino.

De acuerdo con las manifestantes, las obras que se desarrollan en la zona han afectado directamente su actividad económica, particularmente a quienes ejercen el trabajo sexual, al reducir el flujo de personas y limitar los espacios donde laboran.

Las inconformes señalaron que han solicitado diálogo con las autoridades para obtener una remuneración o apoyo económico que compense las afectaciones derivadas de los trabajos urbanos; sin embargo, aseguran no haber recibido respuesta.

El bloqueo provocó afectaciones a la circulación vehicular en una de las principales vialidades de la zona centro de la ciudad, lo que generó carga vehicular y desvíos durante varias horas.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para resguardar la zona y orientar a los automovilistas, mientras se mantenía el cierre en espera de una mesa de diálogo con representantes del gobierno capitalino.

