La Secretaría de Gestión Integral del Agua () de la Ciudad de México aseguró que, a la par del Reforzamiento del Colector Teotongo, se llevan a cabo trabajos de preventivo del Vaso de Regulador "El Salado", a fin de aumentar la capacidad de almacenamiento hasta 400 mil metros cúbicos, equivalente a llenar 51 albercas olímpicas o 7 mil camiones tipo tortón.

Trabajos de reforzamiento del Colector Teotongo y desazolve del Vaso de Regulador el Salado se realizan a la par Foto: Especial.
Indicó a este diario que dicha intervención permitirá que para la próxima , se reduzca el riesgo de inundaciones y disminuir la presión que el agua pluvial ejerce en la red de drenaje de la zona.

Dicha intervención permitirá que para la próxima temporada de lluvias 2026, se reduzca el riesgo de inundaciones. Foto: Especial.
Señaló que el desazolve preventivo de dicho vaso regulador beneficia a 80 mil habitantes de las colonias Zona Urbana Ejidal, Santa Martha Acatitla, Solidaridad, La Colmena, Ermita Zaragoza, Cayetano Andrade y República Federal.

