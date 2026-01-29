Más Información
La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) de la Ciudad de México aseguró que, a la par del Reforzamiento del Colector Teotongo, se llevan a cabo trabajos de desazolve preventivo del Vaso de Regulador "El Salado", a fin de aumentar la capacidad de almacenamiento hasta 400 mil metros cúbicos, equivalente a llenar 51 albercas olímpicas o 7 mil camiones tipo tortón.
Indicó a este diario que dicha intervención permitirá que para la próxima temporada de lluvias 2026, se reduzca el riesgo de inundaciones y disminuir la presión que el agua pluvial ejerce en la red de drenaje de la zona.
Señaló que el desazolve preventivo de dicho vaso regulador beneficia a 80 mil habitantes de las colonias Zona Urbana Ejidal, Santa Martha Acatitla, Solidaridad, La Colmena, Ermita Zaragoza, Cayetano Andrade y República Federal.
