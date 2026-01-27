Por la presencia de hundimientos y baches en el carril confinado del Metrobús, concesionarios de dicho transporte público han invertido hasta 30 millones de pesos en reparar los daños causados a las unidades, que equivale a comprar tres unidades articuladas, aseguró Mario Leonardo Nieto, director adjunto de servicios operativos de Grupo CISA que labora en dicho sistema de transporte.

EL UNIVERSAL publicó que las Líneas 1, 2, 3, 4 y 5 tienen tramos donde hay afectaciones por hundimientos diferenciales en su carril exclusivo. Además de presencia de un mayor número de baches en las líneas 2, 4 y 5.

En entrevista con este diario, Nieto explicó que las afectaciones por los hundimientos o baches repercuten en el usuario, porque se tiene que reducir la velocidad por temas de seguridad. “Esto se traduce en mayores tiempos de viaje para los usuarios o mayores tiempos de espera en estación”.

Además dijo que los autobuses al sufrir daños en su infraestructura salen de disponibilidad y en su mayoría son arreglos que resultan costosos y que toman tiempo.

“Nosotros tenemos ahí unos vehículos, por ejemplo, que han sufrido daños en el motor, transmisión, dirección, principalmente en la suspensión, en las llantas, en temas de hojalatería, los faldones sufren mucho con esas imperfecciones de los confinados, fascias. Esto saca de disponibilidad autobuses, lo cual refuerza esa menor oferta de servicio y termina impactando nuevamente al usuario”, agregó.

“A nosotros como concesionarios nos pega muy duro en el tema de costos. Entonces, para que te hagas una idea, en 2025 fueron algo más de 30 millones de pesos lo que se gastaron estas reparaciones asociadas con la infraestructura.

“Si ponemos eso en términos de autobuses, con lo que nos costaron estos daños hubiéramos podido comprar tres autobuses articulados para la Ciudad. Entonces, sí es un impacto bastante grande en términos del mantenimiento y de un deterioro en la prestación del servicio para el usuario, y la operación finalmente termina afectada”, expuso.