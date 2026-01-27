Más Información
El próximo martes 24 de febrero a las 19:00 horas, las especialistas en relaciones internacionales, Talya İşcan y María José Urzúa, se reunirán con suscriptores de EL UNIVERSAL, para analizar el panorama actual de la geopolítica en la charla titulada. “Geopolítica 2026: El nuevo tablero global”.
Las expertas abordarán las más recientes cumbres globales como Davos, la operación militar de Estados Unidos en Venezuela para detener a Nicolás Maduro, el conflicto por el deseo de Donald Trump para poseer Groenlandia y la invención de la “Doctrina Donrou” para afianzar la influencia norteamericana en el continente.
También revisarán el clima político de México con sus aliados internacionales, así como los desafíos de l país bajo el nuevo tablero internacional que empezó formarse a inicios de este 2026, sin dejar de lado las tensiones que persistentes en Europa y Medio Oriente.
Lee también Rusia-Ucrania: del relato occidental al realismo geopolítico
¿Quién es Talya İşcan?
Es internacionalista, maestra en Asuntos Internacionales, con especialidad en Seguridad Internacional por la Universidad Anáhuac y doctorarte en Comunicación, con línea de investigación en cultura política por la Universidad Iberoamericana, donde investiga sobre guerra híbrida y propaganda en conflictos contemporáneos.
Además, es columnista en esta gran casa editorial y académica en instituciones como la UNAM, la Universidad Panamericana y la Universidad Anáhuac. Sus líneas de investigación son Rusia-Ucrania, el conflicto Israel-Palestina; Rusia, Asia Central y Cáucaso del Sur.
Lee también Groenlandia y el nuevo “orden” internacional
¿Quién es María José Urzúa Valverde?
María José Urzúa es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Princeton, maestra en Ciencia Política por la misma universidad y licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y profesora de la misma institución.
Sus líneas de investigación son teoría de las relaciones internacionales, organizaciones internacionales, derechos humanos y América Latina.
Da clic aquí para registrarse a esta charla en EL UNIVERSAL, o envía un correo a suscripciones@eluniversal.com.mx para reflexionar con dos de las voces expertas en temas internacionales sobre el rumbo que está tomando nuestro planeta.
Lee también Concluye otra ronda de negociaciones entre Ucrania, Rusia y EU en Abu Dabi; seguirán "posiblemente a partir de la próxima semana": Zelensky
"Una sola persona no allana ni frena el camino de las mujeres": Paola Rojas, en charla con suscriptores de EL UNIVERSAL
