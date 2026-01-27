Más Información

Sheinbaum se reúne con gobernadora de Banxico e integrantes de la ABM; conversan sobre perspectivas económicas

Corte pagó cursos de yoga, Tai chi y cocina a empleados y pensionados; adjudican contratos de forma directa

Detención fue porque soy incómodo para Layda Sansores: exrector de la UAC; quería que no me reeligiera, dice

Tiroteo cerca de la frontera con México deja a una persona en estado crítico; se vio involucrada la Patrulla Fronteriza

Familias de víctimas del ataque mortal de EU en el Caribe demandan al gobierno de Trump; acusan ejecución extrajudicial y negligencia

Virus Nipah: ¿cuáles son los síntomas y cómo se contagia el virus que puso en alerta a India?; conócelo aquí

California investiga a TikTok por censurar críticas a Trump; usuarios no pudieron publicar sobre la muerte de Alex Pretti

India en alerta epidemiológica por Nipah; aquí las claves del virus emergente y sin tratamiento

El próximo martes 24 de febrero a las 19:00 horas, las especialistas en relaciones internacionales, T y María José Urzúa, se reunirán con suscriptores de , para analizar el panorama actual de la geopolítica en la charla titulada. “Geopolítica 2026: El nuevo tablero global”.

Las expertas abordarán las más recientes , la operación militar de Estados Unidos en Venezuela para detener a Nicolás Maduro, el conflicto por el deseo de Donald Trump para poseer Groenlandia y la invención de la “Doctrina Donrou” para afianzar la influencia norteamericana en el continente.

También revisarán el clima político de México con sus aliados internacionales, así como los desafíos de l país bajo el nuevo tablero internacional que empezó formarse a inicios de este 2026, sin dejar de lado las tensiones que persistentes en Europa y Medio Oriente.

¿Quién es Talya İşcan?

Es internacionalista, maestra en Asuntos Internacionales, con especialidad en Seguridad Internacional por la Universidad Anáhuac y doctorarte en Comunicación, con línea de investigación en cultura política por la Universidad Iberoamericana, donde investiga sobre guerra híbrida y propaganda en conflictos contemporáneos.

Además, es columnista en esta gran casa editorial y académica en instituciones como la UNAM, la Universidad Panamericana y la Universidad Anáhuac. Sus líneas de investigación son Rusia-Ucrania, el conflicto Israel-Palestina; Rusia, Asia Central y Cáucaso del Sur.

¿Quién es María José Urzúa Valverde?

María José Urzúa es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Princeton, maestra en Ciencia Política por la misma universidad y licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y profesora de la misma institución.

Sus líneas de investigación son teoría de las relaciones internacionales, organizaciones internacionales, derechos humanos y América Latina.

Da clic para registrarse a esta charla en , o envía un correo a para reflexionar con dos de las voces expertas en temas internacionales sobre el rumbo que está tomando nuestro planeta.

