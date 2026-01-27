Toronto.- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, confirmó que habló con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero negó que durante la conversación se hubiese retractado del discurso que pronunció la semana pasada en el Foro Económico de Davos (Suiza).

Carney reveló que Trump lo llamó la noche del lunes y que mantuvo una buena conversación con el mandatario estadounidense sobre una variedad de temas: Ucrania, el Ártico, Venezuela y el comercio entre los tres socios norteamericanos.

"Para que quede absolutamente claro, y se lo dije al presidente, quise decir lo que dije en Davos. Estaba claro que se trataba de un conjunto más amplio de cuestiones y que Canadá fue el primer país en comprender el cambio en la política comercial de EU que él había puesto sobre la mesa", afirmó hoy Carney.

Donald Trump anuncia reunión con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Foto: especial

El primer ministro canadiense negó de esta manera lo declarado la noche del lunes por el secretario del Tesoro de EU, Scott Bessent, quien afirmó que Carney se había retractado "de forma agresiva" de "algunos de los lamentables comentarios que hizo" en su discurso en Davos.

Tras el discurso de Carney en Davos, Trump amenazó a Canadá con aranceles del 100% si llegaba a un acuerdo de libre comercio con China. El líder canadiense ya negó el domingo que Canadá estuviese negociando con China un acuerdo de libre comercio y puntualizó que lo único que ha hecho es llegar a acuerdos puntuales para rebajar aranceles en algunos productos y volúmenes concretos.

Según Carney, explicó a Trump durante su conversación del lunes que Canadá está buscando nuevos socios comerciales a la vez que quiere fortalecer el tratado norteamericano T-MEC, que debe ser revisado este año.

"Hablamos de lo que Canadá está haciendo, de forma positiva, y así fue el contexto de nuestra conversación, que Canadá está de forma positiva construyendo nuevas asociaciones en todo el mundo", dijo.

"Le expliqué que hemos hecho 12 nuevos acuerdos en cuatro continentes en los pasados seis meses. Le impresionó", añadió.

