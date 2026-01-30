Elementos de Fuerzas Especiales del Ejército mexicano realizaron un ejercicio antiterrorista en las instalaciones del Metro de la Ciudad de México, como parte del plan de seguridad para el mundial de este año en el país.

Equipados con armas de alto poder, lanzacohetes, equipo de visión nocturna y escudos, una célula llevó a cabo una simulación de actividad irregular en las líneas 1 y 5 del Sistema de Transporte Colectivo, dos de las más transitadas del Metro de la capital del país, confirmaron fuentes del Gabinete de Seguridad.

Como parte del curso de contraterrorismo, los efectivos recorrieron pasillos y andenes en la terminal de Pantitlán, que se conecta con las líneas 1,5 y la A, en el oriente de la Ciudad de México.

Lee también SESNSP reporta baja del 42% en homicidios dolosos en Baja California; disminuyen delitos de alto impacto, asegura

Ejército realiza ejercicio antiterrorista en Metro de la CDMX (30/01/2026). Foto: X (@foro_militar)

Asimismo, ingresaron a vagones en vacío en los que simularon la detención de un presunto infractor de la ley.

Las fuentes consultadas confirmaron a EL UNIVERSAL que los ejercicios se realizaron hace unos días como parte de las operaciones para la seguridad en instalaciones estratégicas como el Metro, durante el mundial que se realizará en la Ciudad de México.

🦇🪖🪖🇲🇽Personal del Cuerpo de Fuerzas Especiales del ejército mexicano realizando prácticas de intervención en el metro de la Ciudad de México cómo parte del Curso de Contraterrorismo (COC) pic.twitter.com/LZQO05BMqS — Foro Militar México (@foro_militar) January 29, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro /apr