Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportó una disminución en los homicidios dolosos de 42% en Baja California, desde el inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 30 de enero en Tijuana, Figueroa aseguró que “todos los delitos de alto impacto presentan disminuciones importantes”.

En el reporte de incidencia delictiva del estado de Baja California, de septiembre de 2024 a diciembre de 2025, expuso que el homicidio doloso pasó de 7.13 homicidios a 4.13.

Marcela Figueroa. Foto: Presidencia

Por año en Baja California, mencionó la titular del SENSP que en los últimos ocho años, de 2018 a 2025, particularmente si se compara 2024 contra 2025, se observa una importante disminución entre estos dos años de 28%, al pasar de 6.5 homicidios que se promediaron diarios durante 2024, a 4.7 homicidios que se promediaron el año pasado.

Respecto a los delitos de alto impacto, de forma mensual desde el inicio de la administración del gobierno federal a diciembre de 2025, la reducción es del 38%. Se pasó de un promedio diario de delitos de alto impacto en el estado de 10.43 a 6.48.

“Todos los delitos de alto impacto presentan disminuciones importantes”, dijo Figueroa al exponer que el robo a transeúnte con violencia disminuyó 44.7%; el robo a negocio con violencia se redujo 40.2%; y las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego disminuyeron en 36.3%.

El robo a transportista con violencia representó una disminución de 20%; el robo a casa habitación con violencia disminuyó 20.9%; el feminicidio se redujo 10.5%; la extorsión disminuyó 9.2%; y en secuestro no hubo cambios pues no se tuvo registro de este delito en dos años.

