Identifican a célula de "Los Chapitos" como responsable de ataque armado a diputados de MC; legisladores son custodiados en hospital

Sheinbaum reacciona a orden de Trump sobre aranceles por envío de petróleo a Cuba; "podría desencadenar una crisis humanitaria"

Poder Judicial ahora pagará 331 mdp para alimentos en 2026

Salinas Pliego acuerda pagar al SAT más de 32 mil mdp; adelanta 10 mil 400 millones y liquidará el resto en 18 pagos

Ejército realiza ejercicio antiterrorista en líneas 1 y 5 del Metro de la CDMX; forma parte del plan para el Mundial 2026

Descarrilamiento del Interoceánico: Cerré los ojos y sentí como se volteaba el tren, relata víctima; iba a exceso de velocidad, asegura

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportó una disminución en los homicidios dolosos de 42% en , desde el inicio del gobierno de la presidenta .

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 30 de enero en , Figueroa aseguró que “todos los delitos de alto impacto presentan disminuciones importantes”.

En el reporte de incidencia delictiva del estado de Baja California, de septiembre de 2024 a diciembre de 2025, expuso que el homicidio doloso pasó de 7.13 homicidios a 4.13.

Marcela Figueroa. Foto: Presidencia
Por año en Baja California, mencionó la titular del SENSP que en los últimos ocho años, de 2018 a 2025, particularmente si se compara 2024 contra 2025, se observa una importante disminución entre estos dos años de 28%, al pasar de 6.5 homicidios que se promediaron diarios durante 2024, a 4.7 homicidios que se promediaron el año pasado.

Respecto a los delitos de alto impacto, de forma mensual desde el inicio de la administración del gobierno federal a diciembre de 2025, la reducción es del 38%. Se pasó de un promedio diario de delitos de alto impacto en el estado de 10.43 a 6.48.

“Todos los delitos de alto impacto presentan disminuciones importantes”, dijo Figueroa al exponer que el robo a transeúnte con violencia disminuyó 44.7%; el robo a negocio con violencia se redujo 40.2%; y las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego disminuyeron en 36.3%.

El robo a transportista con violencia representó una disminución de 20%; el robo a casa habitación con violencia disminuyó 20.9%; el feminicidio se redujo 10.5%; la extorsión disminuyó 9.2%; y en secuestro no hubo cambios pues no se tuvo registro de este delito en dos años.

