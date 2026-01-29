La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó que Baja California se encuentra entre los estados del país, con más detenciones al contabilizar la captura de 27 objetivos prioritarios.

“Todo delito tendrá consecuencias”, advirtió y destacó el decomiso de drogas, armas, tras acciones estratégicas de seguridad basadas en inteligencia, tecnología y coordinación interinstitucional.

“Hemos logrado resultados importantes, contamos con un modelo de seguridad basado en inteligencia y basado en coordinación”, afirmó la Mandataria.

La gobernadora Ávila Olmeda aseguró que los esfuerzos coordinados entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado han permitido alcanzar aseguramientos históricos:

4,600 detenciones de generadores de violencia durante 2025.

1,511 armas de fuego aseguradas.

Más de 151,000 cartuchos y 6,000 cargadores decomisados.

41 toneladas de metanfetamina, 23 toneladas de marihuana, 5 toneladas de cocaína, 182 kg de fentanilo y 166 kg de heroína asegurados.

Desmantelamiento de 7 laboratorios, 133 plantíos y 237 tomas clandestinas.

“Somos uno de los estados con más aseguramientos, con más decomisos de todo México, de todo nuestro país”, aseveró y dijo que el impacto directo de estas acciones, se han dado en las estructuras del crimen organizado.

La gobernadora bajacaliforniana informó que, de 2025 a 2026, se ha logrado la detención de 27 objetivos prioritarios, identificados como generadores de violencia en Baja California.

“Son sujetos que han generado violencia en Baja California y que se ha logrado su detención, a través justamente de inteligencia y hoy están tras las rejas”, aseveró.

Y reiteró el compromiso de su gobierno con el Estado de derecho, “en Baja California, les reiteramos, no hay impunidad, y quien cometa un delito enfrentará las consecuencias y se tendrá que enfrentar a la ley”.

Asimismo, precisó que la Secretaría de Seguridad cuenta hoy con mayor capacidad técnica, tecnológica y de inteligencia, lo que ha permitido hacer más eficaz el combate al delito, “nuestra secretaría debe de tener los instrumentos tecnológicos suficientes y necesarios para poder tener más inteligencia a la hora de combatir el delito y el crimen”.

