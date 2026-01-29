Más Información

Celaya, Gto.- Ligas deportivas de Salamanca, Celaya, Juventino Rosas, León y Apaseo el Grande, anunciaron la suspensión de los partidos de este fin de semana en señal de luto por laen los campos de fútbol de la comunidad Loma de Flores de Salamanca.

A la vez, representantes de ligas de futbol amateur establecieron comunicación con autoridades municipales para que se establezcan en los campos deportivos.

En el municipio de Comonfort, el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, mencionó que en la suspensión de los partidos deportivos hay dos vertientes: “una, que la hacen por el tema del luto; el otro, el temor”.

El funcionario garantizó que se estará dando el acompañamiento a esas organizaciones deportivas, aunque mencionó que son muchas las ligas y los partidos, pero se pondrá atención especial en donde haya necesidad.

En sus redes sociales, las ligas dieron a conocer que pausarán los torneos programados para el sábado y domingo en distintas categorías y ramas.

Ligas de futbol amateur piden estrategias de seguridad. Foto: Xóchitl Álvarez/ EL UNIVERSAL
Ligas de futbol amateur piden estrategias de seguridad. Foto: Xóchitl Álvarez/ EL UNIVERSAL

En un comunicado dirigido a sus integrantes, “Torneo de Barrios Salamanca” anunció que, "en señal de respeto y acompañamiento ante el lamentable evento del 25 de enero pasado, los juegos programados para el próximo 1 de febrero quedan oficialmente suspendidos”.

“Nos unimos al sentir de nuestra comunidad y creemos que este es un momento para acompañar, reflexionar y mostrar apoyo. Agradecemos su comprensión. Estaremos informando oportunamente sobre la reanudación de actividades".

El director de la Policía de Celaya, Bernardo Rafael Cajero Reyes, dijo que aunque en esta ciudad no se han tenido incidentes en los partidos, algunos organizadores lo han buscado, por lo que tendrán una reunión para que expongan la situación.

La presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro, informó que en esta ciudad a partir de que se suscitaron en campos de futbol se reforzó la vigilancia preventiva con mayor presencia, mayores rondines en los lugares de encuentro deportivo.

La diócesis de Irapuato también promovió una jornada de oración por las once personas que murieron, y de las doce lesionadas en el ataque armado del domingo pasado en los “Campos Cabañas” de Loma de Flores, y por sus familias.

