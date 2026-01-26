Más Información

El 25 de enero, en un campo de futbol de la comunidad de Loma de Flores en , Guanajuato, se reportó un ataque armado que dejó como resultado la muerte de 11 personas y al menos 12 heridos.

Tras los hechos, autoridades e incluso la presidenta del país, , se han pronunciado ante los hechos de violencia.

hace un recuento de los hechos y de los diversos homicidios que se han reportado en la ciudad de Salamanca.

Autoridades investigan los hechos

En la conferencia de prensa matutina de la presidenta, mencionó que el gabinete de Seguridad Federal está en coordinación con el gobierno de Guanajuato y con la Fiscalía estatal para dar con los responsables del ataque.

Por otro lado, autoridades de Salamanca mencionaron que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) realiza el levantamiento de los indicios y lleva a cabo las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Masacre en Salamanca: ataque armado en campo de futbol deja 11 muertos y 12 heridos (26/01/2026). Foto: Xóchitl Álvarez / EL UNIVERSAL
Ligan hechos a disputa entre el CJNG y el CSRL

Autoridades federales señalaron que al menos cinco personas muertas pertenecen a una empresa de seguridad privada ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Señalaron que, de acuerdo con las investigaciones, el ataque fue perpetrado por integrantes del (CSRL), ya que antes de los hechos aparecieron dos cartulinas atribuidas a ese grupo, en las que se hacía referencia a la disputa entre ambas organizaciones criminales.

Asimismo, señalaron la participación de Moisés Soto Bermúdez, quien encabezó el grupo de choque de “Los Marros”, esta célula delictiva opera bajo el mando de Mario Eleazar Lara Belman “Negro” o “Camorro” o “Gallo”, señalado por ser el jefe de la célula dedicada a la distribución de droga, homicidios y extorsión en Irapuato, Guanajuato además de ser catalogado como generador de violencia también en Salamanca y Celaya.

Masacre en Salamanca: ataque armado en campo de futbol deja 11 muertos y 12 heridos (26/01/2026). Foto: Xóchitl Álvarez / EL UNIVERSAL
Integrante de una agrupación, entre las víctimas

En redes sociales, el conjunto X-pansión dio sus condolencias a la familia y amigos de , conocido como "Charly".

"Hoy nos unimos a la pena que embarga a todas las familias afectadas en los hechos sucedidos en Loma de flores, en especial para la familia Moreno, por la irremediable perdida de nuestro gran amigo Charly, a toda la agrupación de Reencuentro Norteño estamos con ustedes".

Moreno era integrante del grupo local de música norteña Reencuentro Norteño y hasta el momento, las autoridades no han emitido ningún comunicado relacionado con la identificación de otras personas.

Lamentan la muerte de "Charly" una de las víctimas de la masacre en Salamanca (26/01/2026). Foto: Captura de pantalla
Reportan al menos 20 homicidios en tres días

Salamanca ha vivido una racha de violencia debido a los reportes de homicidios en menos de una semana.

Los ataques reportados del 23 al 25 de enero en seis comunidades, dejaron , entre los que se distribuyen:

  • Dos homicidios en San Roque
  • Un homicidio en San Vicente de Flores
  • Tres homicidios en Cuatro de Altamira
  • Dos homicidios en Uruétaro
  • Un homicidio en Sardinas
  • 11 en Loma de Flores

Pese a la cifra, Salamanca no ha dejado de ser testigo de hechos violentos, hace tres semanas, iniciando el año, el 3 de enero, se registraron cuatro ataques armados, dejando a seis personas muertas y cuatro lesionados.

Por hechos similares y amenazas, negocios han mostrado la necesidad de cerrar sus locales, como es el caso de, el cual era uno de los más frecuentados por los jóvenes en la zona y mencionó que “la situación tan incierta que vive nuestra ciudad” los hicieron tomar la decisión de cerrar sus puertas.

Cierra bar "Despecho" ante situación de violencia en Salamanca, Guanajuato (15/01/2026). Foto: Captura de pantalla
