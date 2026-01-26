El 25 de enero, en un campo de futbol de la comunidad de Loma de Flores en Salamanca, Guanajuato, se reportó un ataque armado que dejó como resultado la muerte de 11 personas y al menos 12 heridos.

Tras los hechos, autoridades e incluso la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, se han pronunciado ante los hechos de violencia.

EL UNIVERSAL hace un recuento de los hechos y de los diversos homicidios que se han reportado en la ciudad de Salamanca.

Lee también Inauguran arco carretero de videovigilancia en Miacatlán, Morelos; van 19 en el estado

Autoridades investigan los hechos

En la conferencia de prensa matutina de la presidenta, mencionó que el gabinete de Seguridad Federal está en coordinación con el gobierno de Guanajuato y con la Fiscalía estatal para dar con los responsables del ataque.

Por otro lado, autoridades de Salamanca mencionaron que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) realiza el levantamiento de los indicios y lleva a cabo las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Lee también Detienen a dos jóvenes por robo de vehículo en Sinaloa; les aseguran dos armas y siete cargadores

Masacre en Salamanca: ataque armado en campo de futbol deja 11 muertos y 12 heridos (26/01/2026). Foto: Xóchitl Álvarez / EL UNIVERSAL

Ligan hechos a disputa entre el CJNG y el CSRL

Autoridades federales señalaron que al menos cinco personas muertas pertenecen a una empresa de seguridad privada ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Señalaron que, de acuerdo con las investigaciones, el ataque fue perpetrado por integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL), ya que antes de los hechos aparecieron dos cartulinas atribuidas a ese grupo, en las que se hacía referencia a la disputa entre ambas organizaciones criminales.

Asimismo, señalaron la participación de Moisés Soto Bermúdez, quien encabezó el grupo de choque de “Los Marros”, esta célula delictiva opera bajo el mando de Mario Eleazar Lara Belman “Negro” o “Camorro” o “Gallo”, señalado por ser el jefe de la célula dedicada a la distribución de droga, homicidios y extorsión en Irapuato, Guanajuato además de ser catalogado como generador de violencia también en Salamanca y Celaya.

Masacre en Salamanca: ataque armado en campo de futbol deja 11 muertos y 12 heridos (26/01/2026). Foto: Xóchitl Álvarez / EL UNIVERSAL

Lee también Jalisco reporta 521 casos de sarampión en lo que va del año; pese a cifra, 50% rechaza vacuna

Integrante de una agrupación, entre las víctimas

En redes sociales, el conjunto X-pansión dio sus condolencias a la familia y amigos de Alejandro Moreno, conocido como "Charly".

"Hoy nos unimos a la pena que embarga a todas las familias afectadas en los hechos sucedidos en Loma de flores, en especial para la familia Moreno, por la irremediable perdida de nuestro gran amigo Charly, a toda la agrupación de Reencuentro Norteño estamos con ustedes".

Moreno era integrante del grupo local de música norteña Reencuentro Norteño y hasta el momento, las autoridades no han emitido ningún comunicado relacionado con la identificación de otras personas.

Lamentan la muerte de "Charly" una de las víctimas de la masacre en Salamanca (26/01/2026). Foto: Captura de pantalla

Lee también Ola gélida provoca 85% de ausentismo escolar en Tamaulipas; activan operativo por bajas temperaturas

Reportan al menos 20 homicidios en tres días

Salamanca ha vivido una racha de violencia debido a los reportes de homicidios en menos de una semana.

Los ataques reportados del 23 al 25 de enero en seis comunidades, dejaron 20 asesinatos, entre los que se distribuyen:

Dos homicidios en San Roque

Un homicidio en San Vicente de Flores

Tres homicidios en Cuatro de Altamira

Dos homicidios en Uruétaro

Un homicidio en Sardinas

11 en Loma de Flores

Pese a la cifra, Salamanca no ha dejado de ser testigo de hechos violentos, hace tres semanas, iniciando el año, el 3 de enero, se registraron cuatro ataques armados, dejando a seis personas muertas y cuatro lesionados.

Por hechos similares y amenazas, negocios han mostrado la necesidad de cerrar sus locales, como es el caso de Bar "Despecho", el cual era uno de los más frecuentados por los jóvenes en la zona y mencionó que “la situación tan incierta que vive nuestra ciudad” los hicieron tomar la decisión de cerrar sus puertas.

Cierra bar "Despecho" ante situación de violencia en Salamanca, Guanajuato (15/01/2026). Foto: Captura de pantalla

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv