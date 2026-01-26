Más Información

Gobierno ve pugna entre cárteles en masacre de Salamanca; cinco víctimas vinculadas a empresa ligada al CJNG

Pemex frena envío de petróleo a Cuba; Bloomberg reporta que retiró un cargamento de su agenda de enero

José Antonio Romero Tellaeche es destituido del CIDE; nombran a Lucero Ibarra directora interina

Romero Tellaeche desacata instrucción de Secretaría de Ciencia; señala que “no hay causas legales”

Ryan Wedding se declara no culpable de narcotráfico y asesinato en California; su abogado afirma que fue arrestado y no se entregó

Campeche silenciado; bajo el acoso de Layda Sansores

Salamanca.- En redes sociales se lamenta la muerte de Charly, una de las 11 víctimas mortales de la masacre registrada el domingo en la comunidad Loma de Flores, del municipio de .

“Charly”, cuyo nombre era Alejandro Moreno, formaba parte de un norteña llamado Reencuentro Norteño.

“Hoy nos unimos a la pena que embarga a todas las familias afectadas en los hechos sucedidos en Loma de flores, en especial para la familia Moreno, por la irremediable perdida de nuestro gran amigo Charly, a toda la agrupación de Reencuentro Norteño estamos con ustedes. También pedimos por el eterno descanso de nuestro siempre entrañable amigo Alejandro Prieto y por todas las víctimas de este lamentable suceso”, publicó en redes sociales el conjunto X-pansión.

Ataque armado en Salamanca

El día de ayer, se reportó un ataque armado en un campo de futbol de la comunidad Loma de Flores, dejando 11 personas muertas y 12 heridos.

Las víctimas fueron mientras se encontraban reunidas en el campo deportivo.

La autoridad local, que encabeza César Prieto Gallardo, detalló que diez de las víctimas fallecieron en el lugar y una más mientras recibía atención médica en un centro hospitalario.

Apuntan a confrontaciones entre grupos armados

Fuentes federales señalaron que al menos cinco personas privadas de la vida pertenecen a una empresa de seguridad privada ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con las investigaciones, el ataque fue perpetrado por un grupo perteneciente al  (CSRL) previo a los hechos, se aseguraron dos cartulinas atribuidas al CSRL, en las que se refiere una disputa entre el ambos grupos criminales.

Además, a los hechos se le relacionan nombres como Lara Belman, quien es señalado como generador de violencia en los municipios de Irapuato, Salamanca y Celaya.

Con información de Xóchilt Álvarez y Daniela Wachauf.

