Salamanca.- En redes sociales se lamenta la muerte de Charly, una de las 11 víctimas mortales de la masacre registrada el domingo en la comunidad Loma de Flores, del municipio de Salamanca.

“Charly”, cuyo nombre era Alejandro Moreno, formaba parte de un grupo local de música norteña llamado Reencuentro Norteño.

“Hoy nos unimos a la pena que embarga a todas las familias afectadas en los hechos sucedidos en Loma de flores, en especial para la familia Moreno, por la irremediable perdida de nuestro gran amigo Charly, a toda la agrupación de Reencuentro Norteño estamos con ustedes. También pedimos por el eterno descanso de nuestro siempre entrañable amigo Alejandro Prieto y por todas las víctimas de este lamentable suceso”, publicó en redes sociales el conjunto X-pansión.

Ataque armado en Salamanca

El día de ayer, se reportó un ataque armado en un campo de futbol de la comunidad Loma de Flores, dejando 11 personas muertas y 12 heridos.

Las víctimas fueron atacadas a balazos mientras se encontraban reunidas en el campo deportivo.

La autoridad local, que encabeza César Prieto Gallardo, detalló que diez de las víctimas fallecieron en el lugar y una más mientras recibía atención médica en un centro hospitalario.

Apuntan a confrontaciones entre grupos armados

Fuentes federales señalaron que al menos cinco personas privadas de la vida pertenecen a una empresa de seguridad privada ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con las investigaciones, el ataque fue perpetrado por un grupo perteneciente al Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) previo a los hechos, se aseguraron dos cartulinas atribuidas al CSRL, en las que se refiere una disputa entre el ambos grupos criminales.

Además, a los hechos se le relacionan nombres como Lara Belman, quien es señalado como generador de violencia en los municipios de Irapuato, Salamanca y Celaya.

Con información de Xóchilt Álvarez y Daniela Wachauf.

