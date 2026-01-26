No sólo fue en la cancha de futbol; al menos 20 homicidios se registraron en Salamanca en tres días

Salamanca, Gto.- Veinte personas fueron asesinadas en ataques armados registrados en la zona rural de Salamanca entre el viernes 23 y domingo 25 de enero de 2026.

Los crímenes se suscitaron en las comunidades de San Roque (2) San Vicente de Flores (1), Cuatro de Altamira (3), Uruétaro (2), Sardinas (1) y en Loma de Flores (11).

Una ola de violencia golpea a Salamanca desde los primeros días de enero, con homicidios y personas privadas de la libertad.

Ataque armado en campo de futbol deja 11 muertos y 12 heridos (26/01/2026). Foto: Xóchitl Álvarez / EL UNIVERSAL

Ante la masacre en los campos deportivos de Loma de Flores, con once fallecidos y doce personas lesionadas, una acción urgente, los secretarios de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, y de Seguridad Pública, Juan Mauro González, y el Fiscal General del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, se reunieron con el alcalde de Salamanca, César Prieto Gallardo, y con mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.

En las instalaciones del C4, el Secretario de Gobierno envió un mensaje contundente de que esto no puede quedar impune.

El alcalde agradeció a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y a la gobernadora, Libia Dennise García, su respaldo porque Salamanca, "que es un municipio muy importante en el país, atraviesa una situación complicada”.

Dijo que esta mesa de trabajo va a permitir reforzar todavía más la seguridad y garantizar que se vaya construyendo, junto con la ciudadanía, esa paz que todos merecemos.

Ligan incidente en Lomas de las Flores con el CJNG

De acuerdo con fuentes federales, al menos cinco de los fallecidos pertenecen a una empresa de seguridad privada ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Imagen luego de la masacre en Salamanca (26/01/2026). Foto: Xóchitl Álvarez / EL UNIVERSAL

Las investigaciones apuntan a que el ataque fue perpetrado por un grupo perteneciente al Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) previo a los hechos, se aseguraron dos cartulinas atribuidas al CSRL, en las que se refiere una disputa entre ambos grupos delictivos.

También se señala la participación de Moisés Soto Bermúdez, quien encabezó el grupo de choque de “Los Marros”, que opera bajo el mando de Mario Eleazar Lara Belman “Negro” o “Camorro” o “Gallo”, identificado como jefe de célula, quien se dedica a la distribución de droga, homicidios y extorsión en Irapuato, Guanajuato.

