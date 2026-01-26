Más Información

Mérida, Yucatán.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que la mañana de este lunes atendió un reporte en el fraccionamiento San Marcos Sustentable, al sur de Mérida, derivado de una ocurrida en un paso peatonal.

La SSP confirmó que durante el altercado se registró un forcejeo entre los involucrados en el que se accionó un , que uno de ellos portaba.

La corporación confirmó que la persona lesionada es la misma que portaba el arma, quien presentó una lesión en una mano.

Paramédicos de la SSP le brindaron atención prehospitalaria y el lesionado fue trasladado consciente a un hospital para su valoración y tratamiento.

La SSP precisó que el lesionado manifestó desempeñarse como elemento del Ejército Mexicano, por lo que se procedió conforme al protocolo y se informó a la autoridad competente para el deslinde de responsabilidades.

Asimismo, el área fue asegurada para la preservación del sitio y la realización de las diligencias y la otra persona involucrada fue por el altercado.

