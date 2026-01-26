Culiacán, Sin.- Los 72 nuevos casos de sarampión que se tienen registrados durante el presente mes, se ven asociados a la llegada de personas que no están vacunadas, en su mayoría trabajadores del campo provenientes de otras entidades, dijo el secretario de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo.

Durante la tradicional conferencia semanal del gobernador, el funcionario dijo que pese al incremento de contagios, en la entidad no se han presentado defunciones, por lo que se mantiene la aplicación de vacunas.

Citó que durante todo el 2025, se tuvo un total de ochenta y ocho pacientes contagiados de sarampión, pero con el inició del ciclo hortícola de invierno, con el arribó de los jornaleros agrícolas, sobre todo de los estados de Chihuahua y Guerrero, los casos en este año, aumentaron.

Señaló que se trataba con los Secretario de Salud de estas entidades federativas para que informen a Sinaloa, cuando residentes se desplazan a los campos agrícolas para trabajar, para estar pendiente de su arribo y aislamiento, en caso que presenten síntomas y no acrediten que ya están vacunados.

González Galindo explicó que a la fecha, en la entidad se ha dado una cobertura de vacunación a 250 mil personas, por lo que convocó a las familias que no han cubierto el esquema de vacunación de los niños de 12 meses, 18 meses y seis años de edad.

Las zonas con mayor densidad de casos de contagios por sarampión, se ubican en las poblaciones de Isla del Bosque, en el municipio de Escuinapa y la sindicatura de Villa Unión, en el municipio de Mazatlán, por lo que el sector salud en su conjunto mantiene una campaña intensa de vacunación.

