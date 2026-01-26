Culiacán, Sin.- En atención a un reporte de robo de un vehículo en la colonia Las Quintas, en Culiacán, elementos estatales, en un recorrido por dicho sector, detectaron que un Jeep de color rojo sin placas, viajaban dos jóvenes, a los cuales al detenerlos por revisión, les encontraron dos fusiles automáticos y siete cargadores.

Los elementos estatales, al observar el desplazamiento de la unidad, se percataron que la SUV de la marca Jeep, correspondía a las características de la recién despojada al conductor en la colonia las Quintas, por lo que detuvieron a los ocupantes.

Al ser inspeccionados los dos jóvenes, se percataron que estos llevaban consigo dos armas automáticas, siete cargadores, 210 cartuchos útiles y un chaleco táctico, por lo que se procedió a su detención y consignación ante el Ministerio Público.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov