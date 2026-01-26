Más Información

Salen más gastos de la Nueva Corte; compraron togas por casi 300 mil pesos

Salen más gastos de la Nueva Corte; compraron togas por casi 300 mil pesos

Campeche silenciado; bajo el acoso de Layda Sansores

Campeche silenciado; bajo el acoso de Layda Sansores

Fin de semana negro para ministros de la SCJN; camionetas blindadas, ritual millonario y viaje VIP

Fin de semana negro para ministros de la SCJN; camionetas blindadas, ritual millonario y viaje VIP

Ratifican a Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido; legisladores debaten si tiene la preparación

Ratifican a Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido; legisladores debaten si tiene la preparación

Ministros de la Corte hablan sobre polémica por camionetas blindadas; la seguridad no implica lujo, dicen

Ministros de la Corte hablan sobre polémica por camionetas blindadas; la seguridad no implica lujo, dicen

Sheinbaum envía carta a Presidente de Corea del Sur; pide que BTS tenga más fechas en México

Sheinbaum envía carta a Presidente de Corea del Sur; pide que BTS tenga más fechas en México

La presidenta informó que el Gobierno de México, a través del, está en coordinación con el gobierno de Guanajuato y con la Fiscalía estatal para dar con los responsables del ataque de un grupo armado en un campo deportivo ayer en Salamanca, Guanajuato, que dejó 11 muertos y 12 heridos.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal indicó que en este momento este caso es atendido por la .

"Hizo un comunicado la propia gobernadora y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato y el Gobierno de México a través del gabinete, pues está en coordinación con ellos para poder dar con los responsables, y le pediríamos al gabinete que pudiera dar más información, pero hubo un comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato", dijo.

Lee también

"¿Este caso sería atraído por cómo se desarrolló y por el armamento?", se le insistió.

"Los lleva en este momento la fiscalía de Guanajuato", respondió.

Ayer domingo, el reportó que 11 personas murieron y 12 resultaron heridas en el ataque armado registrado la tarde de este domingo en el campo de futbol de la comunidad Loma de Flores.

Las víctimas fueron atacadas a balazos mientras se encontraban reunidas en el campo deportivo.

La agresión fue perpetrada por hombres armados que ingresaron a la cancha durante un partido de futbol.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]