La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México, a través del gabinete de Seguridad federal, está en coordinación con el gobierno de Guanajuato y con la Fiscalía estatal para dar con los responsables del ataque de un grupo armado en un campo deportivo ayer en Salamanca, Guanajuato, que dejó 11 muertos y 12 heridos.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal indicó que en este momento este caso es atendido por la fiscalía estatal.

"Hizo un comunicado la propia gobernadora y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato y el Gobierno de México a través del gabinete, pues está en coordinación con ellos para poder dar con los responsables, y le pediríamos al gabinete que pudiera dar más información, pero hubo un comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato", dijo.

Lee también Sheinbaum envía carta a Presidente de Corea del Sur; pide que BTS tenga más fechas en México

"¿Este caso sería atraído por cómo se desarrolló y por el armamento?", se le insistió.

"Los lleva en este momento la fiscalía de Guanajuato", respondió.

Ayer domingo, el Gobierno Municipal de Salamanca reportó que 11 personas murieron y 12 resultaron heridas en el ataque armado registrado la tarde de este domingo en el campo de futbol de la comunidad Loma de Flores.

Las víctimas fueron atacadas a balazos mientras se encontraban reunidas en el campo deportivo.

La agresión fue perpetrada por hombres armados que ingresaron a la cancha durante un partido de futbol.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr