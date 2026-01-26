De cara a los próximos conciertos del grupo coreano BTS en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que envió una carta al Presidente de Corea para que los artistas de K-Pop tengan más fechas en nuestro país ante su popularidad.

En su conferencia mañanera de este lunes 26 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que esta solicitud es por las y los jóvenes, para que tengan acceso a este grupo.

Apuntó que en México, alrededor de un millón de jóvenes quieren comprar boletos, pero solo hay 150 mil y tres fechas.

Lee también BTS llega a la mañanera de Sheinbaum; Profeco atiende inconformidad de fans por incertidumbre en precios de boletos

“Entonces le escribí una carta al primer ministro de Corea pidiéndole que venga más veces. Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva o que permitan pantallas”, dijo.

“Ya les contaré cuál es la respuesta del primer ministro de Corea, pero es por los y las jóvenes de México esta solicitud diplomática, de manera muy respetuosa que estamos haciendo al primer ministro de Corea”, agregó.

Avanzada la mañanera, la Presidenta corrigió el cargo del Mandatario coreano y señaló que se equivocó al llamarlo primer ministro.

"Dije primer ministro, pero es presidente de Corea del Sur", señaló.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr