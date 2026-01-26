Más Información

Sheinbaum envía carta a Presidente de Corea del Sur; pide que BTS tenga más fechas en México

Campeche silenciado; bajo el acoso de Layda Sansores

Fin de semana negro para ministros de la SCJN; camionetas blindadas, ritual millonario y viaje VIP

“Estoy dolido porque lo quería como un hijo”; tío de periodista muerto en descarrilamiento de Tren Interoceánico exige justicia

NFL: Patriots y Seahawks se verán las caras en el Super Bowl LX; días, horarios y todo lo que debes saber

Revocación de mandato en Oaxaca “es ejemplo para otras entidades”, asegura el INE; resalta impresión de 3 millones de boletas

De cara a los próximos conciertos del grupo coreano , la presidenta informó que envió una carta al Presidente de Corea para que los artistas de K-Pop tengan más fechas en nuestro país ante su popularidad.

En su conferencia mañanera de este lunes 26 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que esta solicitud es por las y los jóvenes, para que tengan acceso a este grupo.

Apuntó que en México, alrededor de un millón de jóvenes quieren comprar boletos, pero solo hay 150 mil y tres fechas.

“Entonces le escribí una carta al primer ministro de Corea pidiéndole que venga más veces. Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva o que permitan pantallas”, dijo.

“Ya les contaré cuál es la respuesta del primer ministro de Corea, pero es por los y las esta solicitud diplomática, de manera muy respetuosa que estamos haciendo al primer ministro de Corea”, agregó.

Avanzada la mañanera, la Presidenta corrigió el cargo del Mandatario coreano y señaló que se equivocó al llamarlo primer ministro.

"Dije primer ministro, pero es presidente de Corea del Sur", señaló.

