Cuernavaca, Mor.- La gobernadora Margarita González Saravia entregó un arco carretero de videovigilancia y el Centro de Comando y Control (C-2), en el municipio de Miacatlán, con infraestructura que refuerza la seguridad de los habitantes de esta región y demarcaciones colindantes, dijo.

Luego de inaugurar el arco número 19, la gobernadora subrayó que su administración mantiene una ruta alineada a la estrategia nacional de seguridad del Gobierno de México, y destacó que gracias al trabajo coordinado se han obtenido resultados relevantes en materia de prevención y protección ciudadana.

La gobernadora explicó que el monitoreo en tiempo real permite reaccionar con mayor eficacia ante emergencias y fortalece la capacidad para ubicar y detener a quienes cometen delitos.

“Vamos a ser uno de los estados más vigilados del país con estos arcos, que permiten registrar no sólo el paso de vehículos, sino también las placas a través del C5; logramos operativos importantes con pocas cámaras; imaginen ahora con toda esta tecnología.

“Para nosotros es esencial proteger a las familias, Con esfuerzo institucional y el apoyo de las comunidades mediante la denuncia, lograremos que en cinco años Morelos sea uno de los estados más seguros de la República mexicana”, afirmó.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó que esta infraestructura se realizó con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) y está integrada al Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5). Añadió que en 2026 se instalará un nuevo arco carretero en Palpan, límite con Malinalco, Estado de México.

