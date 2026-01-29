Juchitán, Oax.– Ferrocarrileros de la sección sindical número 13 mostraron su inconformidad por la aprehensión de dos de sus compañeros, acusados de conducir a exceso de velocidad el tren interoceánico que se descarriló el pasado 28 de diciembre.

Desde la tarde de ayer, tras conocer el informe que presentó la Fiscalía General de la República (FGR), coincidieron en el propósito de pedir la intervención del dirigente nacional del sindicato ferrocarrilero, Víctor Flores, para la defensa jurídica de sus compañeros.

Molestos, indicaron que el informe busca proteger a los verdaderos responsables, porque no se consideraron otros aspectos que pudieron influir en el descarrilamiento. Conocemos a nuestros compañeros y son expertos en el manejo de trenes, añadieron.

No vamos a abandonar a nuestros compañeros, vamos a pedir que las investigaciones sean claras, que se valoren todos los factores. Ellos no pueden pagar culpas de otros, ellos deben ser liberados y regresar a su trabajo, insistieron.

Los dos tripulantes, Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, están detenidos en el Centro de Justicia Penal Federal de Cintalapa, Chiapas. De acuerdo con las autoridades, un tercer tripulante del tren descarrilado, Emilio Erasmo Canteros Méndez, está prófugo.

Reanudan operaciones trenes cargueros

Al cumplirse un mes del descarrilamiento del tren interoceánico de pasajeros, este jueves reanudaron sus operaciones los trenes de carga en el sureste del país, después que permanecieron inactivos por razones de seguridad.

Trenes de carga restablecen servicio (29/01/2026). Foto: Especial

En la madrugada de hoy, un tren de unos 50 vagones jalado por seis locomotoras salió de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Salina Cruz, Oaxaca, aparentemente con destino a Chinameca, Veracruz, llevando maíz a una planta harinera en ese municipio.

Horas después, otro tren también con 50 vagones cementeros, salió a la estación ferroviaria de Ciudad Ixtepec, con destino a la ciudad de Tonalá, Chiapas. Los trenes de pasajeros reanudarán sus servicios una vez que se cuente con la certificación internacional de las vías.

