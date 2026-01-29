“Vamos a esperar, no nos adelantemos”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respecto a las negociaciones del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá, luego de la llamada telefónica que sostuvo esta mañana con el presidente estadounidense Donald Trump.

“Vamos a esperar. Ahora, con Canadá vino el ministro (Mark) Carney, hay una relación. Es decir, el tratado no solamente es que los productos de Canadá llegan a México o los de México a Canadá a través de Estados Unidos, también están los puertos, obviamente. Y hay una relación comercial con Canadá independientemente de la relación comercial con los Estados Unidos, eso se mantiene”, explicó.

Durante la conferencia matutina del jueves 29 de enero, fue cuestionada sobre la posibilidad de negociar solo con Canadá ante las diferencias entre Donald Trump y Mark Carney, por lo que expresó:

“Vamos a esperar, no nos adelantemos. Yo creo que es muy importante que hayan hablado ayer de la revisión del Tratado es de las primeras veces. El secretario (Howard) Lutnick también habló de eso hace unas semanas, incluso puso fecha en Estados Unidos diciendo que en el segundo semestre de este año se estará revisando. También habló de que México tiene uno de los mejores acuerdos de todo el mundo, entonces ya se habla de este tema, lo cual, pues, es importante”, declaró.

Ayer, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo reuniones de trabajo con el Embajador Jamieson Greer, Representante Comercial de los Estados Unidos, y con el secretario de Comercio de ese país, Howard Lutnick, en Washington D.C. En ambas reuniones se dio seguimiento a los próximos pasos rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevista para este año.

mahc/apr