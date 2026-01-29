Más Información
Nueva compra masiva del libro "Grandeza" de AMLO, ahora para diputados; Arturo Ávila regala ejemplar a morenistas
Sheinbaum: llamada con Trump fue "productiva y cordial"; reitera que ambos equipos siguen trabajando en conjunto
Trump dice que habló con Sheinbaum de la frontera, combate al narcotráfico y comercio; "México tiene una líder maravillosa"
Diputados de MC baleados continúan hospitalizados; Sergio Torres está delicado, pero estable y Elizabeth Montoya perdió un ojo
Buscan a 10 trabajadores de mina en Concordia; Fiscalía de Sinaloa investiga desaparición y despliega operativo
“Vamos a esperar, no nos adelantemos”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respecto a las negociaciones del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá, luego de la llamada telefónica que sostuvo esta mañana con el presidente estadounidense Donald Trump.
“Vamos a esperar. Ahora, con Canadá vino el ministro (Mark) Carney, hay una relación. Es decir, el tratado no solamente es que los productos de Canadá llegan a México o los de México a Canadá a través de Estados Unidos, también están los puertos, obviamente. Y hay una relación comercial con Canadá independientemente de la relación comercial con los Estados Unidos, eso se mantiene”, explicó.
Durante la conferencia matutina del jueves 29 de enero, fue cuestionada sobre la posibilidad de negociar solo con Canadá ante las diferencias entre Donald Trump y Mark Carney, por lo que expresó:
Lee también Sheinbaum asegura que la revisión del T-MEC se mantiene; Trump vuelve a invitarla a Washington
“Vamos a esperar, no nos adelantemos. Yo creo que es muy importante que hayan hablado ayer de la revisión del Tratado es de las primeras veces. El secretario (Howard) Lutnick también habló de eso hace unas semanas, incluso puso fecha en Estados Unidos diciendo que en el segundo semestre de este año se estará revisando. También habló de que México tiene uno de los mejores acuerdos de todo el mundo, entonces ya se habla de este tema, lo cual, pues, es importante”, declaró.
Ayer, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo reuniones de trabajo con el Embajador Jamieson Greer, Representante Comercial de los Estados Unidos, y con el secretario de Comercio de ese país, Howard Lutnick, en Washington D.C. En ambas reuniones se dio seguimiento a los próximos pasos rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevista para este año.
Wedding fue detenido en una operación entre el FBI y autoridades mexicanas, revela The Wall Street Journal; es la primera de varias, reporta
mahc/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]