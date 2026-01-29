Más Información

Nueva compra masiva del libro "Grandeza" de AMLO, ahora para diputados; Arturo Ávila regala ejemplar a morenistas

Sheinbaum: llamada con Trump fue "productiva y cordial"; reitera que ambos equipos siguen trabajando en conjunto

Trump dice que habló con Sheinbaum de la frontera, combate al narcotráfico y comercio; "México tiene una líder maravillosa"

Diputados de MC baleados continúan hospitalizados; Sergio Torres está delicado, pero estable y Elizabeth Montoya perdió un ojo

Buscan a 10 trabajadores de mina en Concordia; Fiscalía de Sinaloa investiga desaparición y despliega operativo

Tripulación de Tren Interoceánico no activó válvula de emergencia; transporte no contaba con velocímetro, señala dictamen de la FGR

“Vamos a esperar, no nos adelantemos”, dijo la presidenta respecto a las negociaciones del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá, luego de la llamada telefónica que sostuvo esta mañana con el presidente estadounidense .

“Vamos a esperar. Ahora, con Canadá vino el ministro (Mark) Carney, hay una relación. Es decir, el tratado no solamente es que los productos de Canadá llegan a México o los de México a Canadá a través de Estados Unidos, también están los puertos, obviamente. Y hay una independientemente de la relación comercial con los Estados Unidos, eso se mantiene”, explicó.

Durante la conferencia matutina del jueves 29 de enero, fue cuestionada sobre la posibilidad de negociar solo con Canadá ante las diferencias entre Donald Trump y , por lo que expresó:

“Vamos a esperar, no nos adelantemos. Yo creo que es muy importante que hayan hablado ayer de la revisión del Tratado es de las primeras veces. El secretario (Howard) Lutnick también habló de eso hace unas semanas, incluso puso fecha en Estados Unidos diciendo que en el segundo semestre de este año se estará revisando. También habló de que México tiene uno de los mejores acuerdos de todo el mundo, entonces ya se habla de este tema, lo cual, pues, es importante”, declaró.

Ayer, el secretario de Economía, , sostuvo reuniones de trabajo con el Embajador Jamieson Greer, Representante Comercial de los Estados Unidos, y con el secretario de Comercio de ese país, , en Washington D.C. En ambas reuniones se dio seguimiento a los próximos pasos rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevista para este año.

