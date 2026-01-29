Camino a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, acordaron ayer iniciar pláticas para realizar reformas al acuerdo comercial.

De acuerdo con un comunicado que difundió Greer tras reunirse con Ebrard en Washington DC, “acordaron iniciar discusiones formales sobre posibles reformas estructurales y estratégicas en el contexto de la primera Revisión Conjunta del T-MEC, incluyendo reglas de origen más sólidas para bienes industriales clave, una mayor colaboración en minerales críticos”.

Añadió que trabajarán en una “mayor alineación de la política de comercio exterior para defender a los trabajadores y productores de Estados Unidos y México y para combatir el implacable dumping de bienes manufacturados en nuestra región”.

La Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) dijo que ambos funcionarios abordaron la relación bilateral ante la próxima reunión para la “revisión” del T-MEC, la cual se realizará el próximo 1 de julio.

Aunque Greer ha dicho varias veces que será una renegociación, en el comunicado habló de “revisión”, tal y como se estableció en el documento del tratado trilateral.

En clara alusión a la lista de barreras comerciales que la Casa Blanca considera existen en México y que afectan la inversión estadounidense, Greer dijo que “ambas partes reconocen los progresos sustanciales de los meses recientes y acuerdan que continuarán con un intenso compromiso para abordar las barreras no arancelarias”.

A través de un mensaje en video en su cuenta de X, Ebrard dijo que se habló sobre los siguientes pasos que se realizarán rumbo a la revisión del T-MEC.

“Hemos avanzado en muchos temas para que la revisión vaya lo mejor posible, hablamos de aranceles, la sección 232 (bajo los cuales puso EU aranceles al acero y aluminio), cómo está evolucionando la industria automotriz, los temas relativos a la exportación e importación entre Estados Unidos y México; también hablamos sobre minerales críticos y la seguridad en las cadenas de suministro”, explicó.

Posteriormente, el secretario de Economía se reunió también con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick.

“En la reunión con el secretario Lutnick conversamos sobre comercio e inversiones entre ambos países, me pareció positiva y cordial. Inicia bien el año en ese campo”, dijo Ebrard en la red social.