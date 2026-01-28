Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía (SE) sostuvo en Washington un encuentro con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, como parte de una agenda destinada a reactivar el diálogo bilateral en materia comercial, con énfasis en aranceles, exportaciones y nuevas inversiones.

En su cuenta de X, el secretario de economía expresó que la reunión le pareció "positiva y cordial. Inicia bien el año en ese campo."

Previo a su encuentro con Lutnick, Ebrard se reunió con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, con quien acordó continuar la colaboración para atender barreras no arancelarias y abrir conversaciones formales sobre reformas estructurales del T-MEC, como reglas de origen más estrictas, cooperación en minerales críticos y una mayor armonización de políticas comerciales.

El secretario de Economía destacó que las conversaciones se dan en un momento positivo para México, luego de que datos oficiales confirmaran un récord histórico en exportaciones, que alcanzaron más de 664 mil millones de dólares, pese a las presiones comerciales y los aranceles impuestos por su principal socio.

Ebrard aseguró que la delegación mexicana viajó a Washington con una postura optimista y decidida para avanzar en los acuerdos.

Lutnick le hace a Ebrard "el regalo más especial"

A través de redes sociales, Ebrard Casaubón expresó que su homólogo estadounidense "el regalo más especial y conmovedor que me han dado en 45 años de servicio".

Ya que Lutnick le obsequió un fragmento de las Torres Gemelas, las cuales sufrieron un atentado terrorista en septiembre de 2001.

De acuerdo con el post de Ebrard, el regalo está "dedicado a la memoria de su hermano Gary y de 657 colaboradores que perdieron la vida el 11-09-2001."

Estos encuentros forman parte de una serie de contactos de alto nivel que el funcionario mexicano mantiene en Estados Unidos, en un contexto marcado por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), proceso clave que deberá definirse este año.

Al término del lunch , Howard Lutnick me hizo el regalo más especial y conmovedor que me han dado en 45 años de servicio : un fragmento de las Torres Gemelas dedicado a la memoria de su hermano Gary y de 657 colaboradores que perdieron la vida el 11-09-2001. Mi gratitud !! pic.twitter.com/vRLoPbtKvF — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 28, 2026

Ebrard explicó que el objetivo es retomar trabajos conjuntos y avanzar en temas que México ha puesto sobre la mesa, particularmente aquellos relacionados con las condiciones de acceso al mercado estadounidense y el fortalecimiento de las cadenas productivas.

Con información de EFE.

