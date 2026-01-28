Más Información

y NatGas dieron a conocer una alianza estratégica para impulsar el uso del gas natural vehicular como alternativa operativa frente al diésel.

La alianza parte de la premisa de que el funciona cuando el , la infraestructura y el control del consumo están alineados.

Por ello, el acuerdo integra unidades nacidas a gas natural desde fábrica, ensambladas en , con acceso a una red de estaciones que permite planear rutas, administrar consumos y reducir la exposición a la volatilidad del diésel.

“El reto del transporte ya no es crecer, sino hacerlo sin perder margen. El gas natural vehicular permite recuperar control sobre una de las variables más críticas de la operación: el ”, dijo Ernesto del Blanco, director general de Elam Faw Trucks.

Desde la perspectiva económica, el gas natural vehicular destaca por su estabilidad de precio. Mientras el diésel mantiene una alta volatilidad asociada a factores internacionales y fiscales, el gas natural se ha mantenido estable.

Entre 2020 y enero de 2026, el ahorro observado del gas natural frente al se ha ubicado entre 46.6% y 54%, lo que permite a las flotas planear su costo por kilómetro con mayor certidumbre y reducir la exposición a ajustes inesperados en el precio del combustible.

Transporte de carga. Foto: Freepik.
Transporte de carga. Foto: Freepik.

En un sector donde el combustible representa entre 30% y 40% de los costos operativos, esta diferencia se traduce en una ventaja competitiva directa.

Además, el uso del gas natural reduce hasta 90% los locales y entre 24% y 27% las emisiones de CO₂ frente al diésel.

Con la alianza, Elam Faw Trucks ofrecerá unidades ensambladas en México, diseñadas desde el chasis y el tren motriz para operar con gas natural, mientras que NatGas garantizará el abasto energético, infraestructura de carga y herramientas de control del consumo.

El acuerdo contempla precios preferenciales para flotas que adopten unidades Elam Faw a gas natural, así como esquemas de suministro y facturación integrados que permiten a los operadores planear costos, rutas y de forma centralizada.

Actualmente, NatGas opera en corredores clave, incluyendo el Bajío, Occidente, y el Norte.

