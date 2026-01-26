El precio del gas natural en los mercados internacionales está arriba del aprobado por el Congreso en el Paquete Económico 2026.

Diputados y senadores autorizaron una cotización promedio de 4 dólares por millón de unidades térmicas británicas (MMBtu) en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para este año.

Sin embargo, en los mercados energéticos mundiales su precio osciló entre 5 y hasta en 8 dólares por MMBtu en el caso del spot diario Henry Hub, que es el precio de referencia físico y financiero para el gas natural en Estados Unidos, de donde México lo importa.

Lo anterior es consecuencia de la mayor demanda de combustible para calefacción ante el invierno crudo que se prevé afectará a Estados Unidos en esta temporada.

Banco Base reportó en su análisis semanal como sobresaliente que en los mercados energéticos el gas natural de Estados Unidos terminó la semana pasada en un nivel de 5.32 dólares por cada millón de Btu.

La institución financiera enfatizó que significó un avance de 71.32% en la semana previa, con un máximo en 5.65 dólares, algo que no se veía desde el 29 de marzo de 2022. Banco Base indicó que eso se debió a un incremento en la demanda de gas para la calefacción, previo a la entrada de un vórtice polar pronosticado para este fin de semana.

Asimismo, advirtió que un vórtice polar no sólo eleva la demanda de calefacción, sino que también puede afectar las plantas en donde procesan el energético.

Cabe recordar que en los Criterios Generales de Política Económica 2026 el gobierno mexicano destacó el contexto en que el año pasado estaban los precios del gas natural Henry Hub y el TTF, que habían promediado al cierre del tercer trimestre una cotización de 3.6 y 12.9 dólares por millones de unidades térmicas británicas, respectivamente. Con ello, registraron ascensos de 70.8% y 34.4%, en ese orden.

Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), eso se explicó por mayores exportaciones de gas natural licuado de la Unión Americana, la reducción de inventarios y tensiones geopolíticas.

Petróleo, también al alza

De igual manera, el precio del petróleo WTI cerró la semana con un avance de 2.81%, cotizando en 61.11 dólares por barril, sumando cinco semanas de subidas y con 7.71% acumulado en lo que va del año.

La ganancia de pretroprecios se atribuye a persistentes temores de que Estados Unidos lleve a cabo acciones militares en Irán, lo que ocasionaría disrupciones en la oferta.

Además, Banco Base mencionó que hubo presiones al alza por la entrada del vórtice polar en territorio estadounidense, porque afectaría la infraestructura petrolera.

Todo se da en un entorno en el que algunos indicadores de EU muestran debilidad, como el ingreso personal y el ahorro debajo del nivel de la expansión del PIB.