Este sábado perdura una con mayor presencia de contaminantes en las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

De acuerdo con el reporte de las 10:00 horas del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT), lo anterior refleja una calidad de Aire Mala por presencia en su mayoría de PM10 y PM2.5

Las demarcaciones con mejores condiciones de aire son Cuajimalpa y Miguel Hidalgo.

Las alcaldías con mejor calidad de aire y un rango aceptable son Tlalpan, Benito Juárez y Xochimilco.

El SIMAT cuenta con más de 40 sitios de monitoreo distribuidos en el área metropolitana, comprendiendo demarcaciones de la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México. Estos sitios se conocen como estaciones de monitoreo de la calidad del aire.

En la Ciudad de México, el Índice AIRE Y SALUD se reporta cada hora, los 365 días del año, para cada una de las 29 estaciones automáticas de monitoreo de la calidad del aire.

Se recomienda consultar el Índice AIRE Y SALUD antes de realizar cualquier actividad al aire libre.

