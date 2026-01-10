Tras la suspensión ayer de Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono, este sábado opera de manera normal, por lo que no circulan los vehículos con holograma 2, así como los autos con holograma 1 y placa con terminación par (2, 4, 6, 8 y 0).

Lo anterior, aplica en un horario entre las 5:00 y las 22:00 horas.

Los autos con holograma 0 y 00 están exentos de las limitaciones establecidas en el programa, así como los autos eléctricos e híbridos. Podrán circular sin ninguna restricción, independientemente del color de su engomado o la terminación de su matrícula.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, el programa Hoy No Circula obedece a medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos automotores, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la Ciudad de México sea cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del vehículo, mediante la limitación de su circulación.

afcl