Tras declarar ante MP, queda en libertad secretaria de Grecia Quiroz; Fiscalía de Michoacán no ha aclarado detención

Gobierno eleva apuesta por desarme en México

Tendrán Venezuela y México peor ritmo económico en América Latina

México envía 85 mil barriles de petróleo a Cuba, reporta AFP; Pemex no se ha pronunciado al respecto

Sheinbaum llama a la justa medianía tras polémica por viaje de Noroña

Rumbo al Mundial 2026, existe riesgo potencial de un atentado terrorista en México, advierten expertos; pide elevar seguridad

Tras la suspensión ayer de por Ozono, este sábado opera de manera normal, por lo que no circulan los vehículos con holograma 2, así como los autos con holograma 1 y placa con terminación par (2, 4, 6, 8 y 0).

Lo anterior, aplica en un horario entre las 5:00 y las 22:00 horas.

Los autos con holograma 0 y 00 están exentos de las limitaciones establecidas en el programa, así como los autos eléctricos e híbridos. Podrán circular sin ninguna restricción, independientemente del color de su engomado o la terminación de su matrícula.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, el programa Hoy No Circula obedece a medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos automotores, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la Ciudad de México sea cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del vehículo, mediante la limitación de su circulación.

