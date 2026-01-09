La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial por bajas temperaturas del 11 al 13 de enero en la Ciudad de México (CDMX), las cuales alcanzarán hasta los 0 grados y heladas en las zonas altas.

Se prevé que durante la madrugada de esos días el ambiente sea de frío a muy frío, con heladas en las zonas altas de la ciudad, donde las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 y 6 °C. El descenso más significativo será la madrugada del 12 de enero.

⚠️ #AVISOESPECIAL || Del 11 al 13 de enero se prevé descenso en las temperaturas en la Ciudad de México. Durante la madrugada, el ambiente será de frío a muy frío, con heladas en las zonas altas de la ciudad, donde las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 y 6 °C.



Por ello, te… pic.twitter.com/c0iAQBO2AM — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 9, 2026

Lee también 5 lugares cerca de CDMX para visitar el fin de semana

Mientras que por la tarde, el ambiente se tornará de templado a cálido, con valores máximos de 18 a 22°C, además de vientos con rachas fuertes y condiciones favorables para lluvias ligeras aisladas.

Ante esto, la SGIRPC recomendó abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, alimentarse bien e ingerir abundantes líquidos y, si se usan calentadores, ventilar para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft