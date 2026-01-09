Más Información
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial por bajas temperaturas del 11 al 13 de enero en la Ciudad de México (CDMX), las cuales alcanzarán hasta los 0 grados y heladas en las zonas altas.
Se prevé que durante la madrugada de esos días el ambiente sea de frío a muy frío, con heladas en las zonas altas de la ciudad, donde las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 y 6 °C. El descenso más significativo será la madrugada del 12 de enero.
Mientras que por la tarde, el ambiente se tornará de templado a cálido, con valores máximos de 18 a 22°C, además de vientos con rachas fuertes y condiciones favorables para lluvias ligeras aisladas.
Ante esto, la SGIRPC recomendó abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, alimentarse bien e ingerir abundantes líquidos y, si se usan calentadores, ventilar para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.
