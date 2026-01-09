Más Información

FOTOS: Yesenia Méndez, el enemigo en casa; acusan a secretaria de Quiroz de entregar información al CJNG para asesinar a Carlos Manzo

FOTOS: Yesenia Méndez, el enemigo en casa; acusan a secretaria de Quiroz de entregar información al CJNG para asesinar a Carlos Manzo

Ella es Yesenia Méndez, secretaria particular de Grecia Quiroz y encargada del despacho de Uruapan; es ligada al asesinato de Carlos Manzo

Ella es Yesenia Méndez, secretaria particular de Grecia Quiroz y encargada del despacho de Uruapan; es ligada al asesinato de Carlos Manzo

Raúl Rocha se mantiene como testigo colaborador de la FGR; continúa prófugo de la justicia

Raúl Rocha se mantiene como testigo colaborador de la FGR; continúa prófugo de la justicia

México envía 85 mil barriles de petróleo a Cuba, reporta AFP; Pemex no se ha pronunciado al respecto

México envía 85 mil barriles de petróleo a Cuba, reporta AFP; Pemex no se ha pronunciado al respecto

Suspenden Contingencia por Ozono en el Valle de México; condiciones ambientales mejoraron

Suspenden Contingencia por Ozono en el Valle de México; condiciones ambientales mejoraron

Este es el video que grabó agente de ICE antes de matar a mujer en Minnesota; "su vida estaba en peligro y disparó", reitera JD Vance

Este es el video que grabó agente de ICE antes de matar a mujer en Minnesota; "su vida estaba en peligro y disparó", reitera JD Vance

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial por del 11 al 13 de enero en la (CDMX), las cuales alcanzarán hasta los 0 grados y heladas en las zonas altas.

Se prevé que durante la madrugada de esos días el ambiente sea de frío a muy frío, con heladas en las zonas altas de la ciudad, donde las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 y 6 °C. El descenso más significativo será la madrugada del 12 de enero.

Lee también

Mientras que por la tarde, el ambiente se tornará de templado a cálido, con valores máximos de 18 a 22°C, además de vientos con rachas fuertes y condiciones favorables para lluvias ligeras aisladas.

Ante esto, la SGIRPC recomendó abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, alimentarse bien e ingerir abundantes líquidos y, si se usan calentadores, ventilar para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]