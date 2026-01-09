¿Buscas planes para el fin de semana en CDMX? Siempre hay algo por hacer en la ciudad, aunque en esta ocasión elegimos 5 propuestas que no te puedes perder.

Rodada en bici por las obras de Luis Barragán

Luis Barragán fue uno de los arquitectos más importantes en la historia del México contemporáneo y dejó su ‘huella’ en diversas obras y edificios de la CDMX.

Descubre su legado en el tour en bicicleta de este fin de semana, organizado por la agencia Tours en Bici CDMX y guiado por un arquitecto.

Durante 5 horas –y un trayecto de unos 18 kilómetros–, recorrerás las colonias Cuauhtémoc, Tacubaya, Condesa y otras más para observar algunas de sus creaciones más destacadas. Por ejemplo: los jardines de Casa Ortega, el Museo El Eco, la fachada del hotel Camino Real, Jardín 17 y la Galería Alejandra Topete.

El tour será el sábado 10 a las 10:00 a.m e iniciará en la calle Roma 39 de la colonia Juárez.

La dificultad es intermedia, ya que hay algunas subidas durante el recorrido.

Tiene un costo de $850 pesos por persona e incluye bicicleta, casco y chaleco, hidratación y guía.

Más información al Whatsapp: (55) 8333 3677.

Taller de teatro de sombras turco en el Centro Histórico

¿Hay forma de conocer la cultura turca sin salir de la CDMX? ¡Sí! Y es posible en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo (a espaldas de Palacio Nacional), donde el fin de semana habrá un taller de Karagöz, una forma del teatro de sombras, tradicional de Turquía.

El objetivo de la experiencia es elaborar un títere como los que son utilizados en esta expresión considerada como Patrimonio de la Humanidad.

El taller será el sábado 10 y comenzará a las 12:00 p.m.

La entrada no tiene costo y el cupo está limitado a 20 personas con registro previo.

Eso sí, debes llevar: pintura roja, verde, café y negra; pincel, tijeras, cúter, silicón frío, ½ de papel ilustración, 1 palito de madera, 4 broches mariposa y 60 centímetros de hilo elástico.

Regístrate en el link: forms.gle/UbVj27ViDC8G2vjdA

Tour guiado por el barrio de Tlaxcoaque

Aunque el Centro Histórico es una de las zonas más congestionadas y visitadas de la CDMX, hay algunos espacios que pasan casi desapercibidos para los locales y turistas. Por ejemplo: el barrio de Tlaxcoaque.

Descúbrelo este fin de semana con el tour a pie de la agencia Turisteando Ando, guiado por una arqueóloga de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Entre los puntos a visitar está la Capilla de la Santísima Concepción (del siglo XVII), la plaza principal, la escultura conmemorativa de la masacre de Khojaly (Armenia), los coloridos murales del edificio Juana de Arco y los templos novohispanos de San Antonio Abad, Santa Cruz Acatlán y San Salvador El Seco.

El recorrido será el sábado 10 a partir de las 10:00 a.m. e iniciará frente a la capilla.

Tiene un costo de $150 pesos por persona.

Más información al Whatsapp: (55) 1137 3524.

Experiencia de mixología en la Nápoles

Si buscas un fin de semana entre tragos y amigos, te proponemos vivir la experiencia de mixología del Hotel Hive en la Condesa (muy cerca del World Trade Center).

Guiado por un experto barista, te convertirás en un bartender y aprenderás a elaborar 3 bebidas que cambian dependiendo del día. Los sábados hay con tequila o mezcal y los domingos de carajillos y digestivos.

La actividad estará disponible el sábado 10 en 3 horarios: 3:00 p.m., 6:00 p.m. y 9:00 p.m. El domingo 11 habrá un par: 2:00 p.m. y 5:00 p.m.

Los costos van de los $790 a los $1,100 pesos por persona. Incluye cóctel de bienvenida, 3 bebidas elaboradas por cada asistente, todos los insumos y el kit de mixología, guía y ayudante y una botella de destilado.

Compra tus boletos en la página oficial de Fever.

Ballet El Cascanueces en Centro Cultural Universitario

Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes ya terminaron, aunque si te sientes nostálgico y todavía quieres sentir esa magia festiva, lánzate este fin de semana a la última función de El Cascanueces en el Auditorio Fra Angelico del Centro Universitario Cultural.

Foto: Filarmónica de las Artes

La Filarmónica de las Artes y la Compañía de Danza de las Artes se unieron para presentar este tradicional ballet basado en el cuento ‘El Cascanueces y el Rey de los ratones’ de E.T.A Hoffmann y musicalizado por Piotr Ilich Tchaikovsky.

Se celebrará el domingo 11 a la 1:00 p.m.

Los boletos tienen un costo de $400 a $500 pesos por persona, dependiendo del asiento a elegir.

Compra tus entradas en el sitio web de Boletópolis.

