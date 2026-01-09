Un sistema frontal que avanza por el Golfo de México provocará este fin de semana el descenso marcado de temperaturas, hasta frío extremo, vientos intensos que deriven en evento de norte, lluvias fuertes y la posible caída de nieve y aguanieve en regiones del norte y del centro del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), indicó que desde el sábado, comenzará el enfriamiento pues, en las zonas altas de la sierra de Durango se prevén temperaturas por debajo de los menos -15 grados Celsius, mientras que en Chihuahua y regiones serranas de Sinaloa los valores podrían ubicarse -10 y -12 grados. En Sonora y Coahuila se esperan mínimas cercanas a -5 grados, principalmente en áreas montañosas.

El domingo se ampliará la franja de frío extremo pues Durango volverá a concentrar las temperaturas más bajas a nivel nacional, con registros históricos en La Rosilla. Por su parte, Sonora y Chihuahua mantendrán amaneceres por debajo de menos 10 grados, y el descenso térmico se extenderá hacia Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí.

Las condiciones invernales también provocarán la caída de nieve y aguanieve. Se prevén nevadas en la sierra de Sinaloa, Durango y Coahuila, así como en regiones altas de Nuevo León.

Para el centro del país, el Valle de México comenzará a resentir el enfriamiento desde la tarde del sábado, con posibilidad de nieve o aguanieve en zonas altas como el Popocatépetl.

Además del frío, se espera un evento de norte intenso en el Golfo de México con rachas de viento cercanas a los 100 kilómetros por hora frente a la costa de Tamaulipas y hasta de 120 kilómetros por hora en la zona central de Veracruz, con incremento significativo del oleaje que podría alcanzar hasta cinco metros de altura.

El sistema también traerá un episodio de lluvias relevantes, que desde hoy hasta el domingo, concentrará los acumulados de lluvia más elevados en Veracruz, con previsiones de entre 250 y 350 milímetros, especialmente en la región cercana a Coatzacoalcos y los límites con Tabasco.

En el norte de la entidad se esperan precipitaciones de entre 75 y 150 milímetros, mientras que en el norte del país las lluvias serán más moderadas y estarán asociadas a la presencia de nieve y aguanieve.

Para el lunes, aunque el frente frío 27 se desplazará hacia la península de Yucatán, la masa de aire helado continuará influyendo en buena parte del norte y del centro del país donde persistirán temperaturas bajo cero en Durango, Sonora, Chihuahua y Coahuila, así como valores cercanos a los 0 grados en la Mesa Central, con mínimas bajas en el Estado de México, Guanajuato, Querétaro y la Ciudad de México.

