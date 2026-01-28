Ryan Wedding fue detenido en una operación secreta por elementos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en México, lo que ha ocasionado tensión entre los gobiernos, reportó esta noche, The Wall Street Journal.

De acuerdo con el medio de Estados Unidos, el FBI está mapeando más objetivos en México para realizar operaciones conjuntas con las autoridades de nuestro país, esto, según funcionarios de mexicanos y estadounidenses.

"La participación del FBI en el operativo del 22 de enero se pretendía mantener en secreto, según declaró un funcionario estadounidense. Las leyes mexicanas prohíben la presencia física de agentes extranjeros en operativos policiales en su territorio y la participación en detenciones o redadas", dijo Wall Street Journal.

Lee también Sheinbaum cambia horario de la mañanera de mañana jueves 29 de enero; sostendrá llamada con Trump

Según los testimonios, esto es una señal de la presión de Donald Trump para evitar que ataque a los cárteles de la droga en territorio mexicano.

Ryan Wedding, "El Chapo de Canadá" y las versiones sobre su captura

El pasado 23 de enero, se dio a conocer la captura del exatleta olímpico Ryan Wedding, a quien Estados Unidos buscaba por tráfico de drogas, estar ligado con el Cártel de Sinaloa y lo compara con "El Chapo" o Pablo Escobar.

Mientras que en México, las autoridades afirmaron que se trató de una entrega voluntaria en la Embajada de Estados Unidos, el director del FBI, Kash Patel, señaló que en la captura del narco participó el Equipo de Rescate de Rehenes, que sacó a Nicolás Maduro de su casa fortificada en Caracas.

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada respecto a la contradicción entre las versiones decidió no entrar en un debate con el director del FBI.

"La autoridad de Estados Unidos le dijo a la autoridad mexicana que había sido una entrega de manera voluntaria”, expresó la Presidenta.

Luego, en su conferencia del pasado lunes 26 de enero, la Mandataria federal dijo que el exatleta Ryan Wedding se entregó y mostró la fotografía de una presunta cuenta de Instagram perteneciente al fugitivo, quien es considerado uno de los 10 sujetos más buscados por el FBI.

Sin embargo, acuerdo con WSJ, el abogado de Wedding sostuvo que éste no se entregó sino que fue arrestado.

"Si el gobierno de Estados Unidos entra unilateralmente en un país soberano y detiene a alguien, se puede entender la preocupación que pueda tener esa entidad soberana", dijo Colombo a los periodistas a las afueras del tribunal el martes.

Lee la nota completa aquí A Secret FBI Bust Nabbed an Alleged Drug Lord—and Rocked Relations With Mexico

EU advierte acciones unilaterales contra narcoterroristas

En este contexto de tensión, Estados Unidos publicó su Estrategia de Defensa Nacional 2026, en ella advirtió que realizará acciones unilaterales contra cualquier grupo narcoterrorista en el continente, lo que incluye a México.

"Ayudaremos a desarrollar la capacidad de nuestros socios para degradar a las organizaciones narcoterroristas en todo el continente americano y apoyarlas mientras lo hacen, manteniendo al mismo tiempo nuestra capacidad de adoptar medidas decisivas unilateralmente", dice el documento.

"Nos relacionaremos de buena fe con nuestros vecinos, desde Canadá hasta nuestros socios en Centroamérica y Sudamérica, pero nos aseguraremos de que respeten y cumplan con su parte para defender nuestros intereses comunes. Y donde no lo hagan, estaremos listos para tomar medidas concretas y decisivas que impulsen concretamente los intereses de Estados Unidos", agrega el texto.

Lee también Ryan Wedding se declara no culpable de narcotráfico y asesinato en California; su abogado afirma que fue arrestado y no se entregó

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc