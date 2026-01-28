La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la conferencia matutina de mañana jueves 29 de enero cambió de horario, por lo que se realizará a las 9:00 am desde Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostendrá este jueves una nueva llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En redes sociales, la mandataria informó que la conferencia matutina de este jueves se llevará a cabo a las 9:00 de la mañana, y no a las 7:30 horas, como es habitual.

Cabe recordar que los ajustes recientes en el horario de este ejercicio de comunicación se han debido a que ha sostenido llamadas telefónicas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que ha obligado a modificar la agenda presidencial.

De acuerdo con fuentes consultadas por EL UNIVERSAL, Sheinbaum tendrá una llamada este jueves relacionada con el mandatario estadounidense.

Hoy, Sheinbaum Pardo confirmó la visita oficial de integrantes del cuerpo diplomático de Estados Unidos a Palacio Nacional. Detalló que en el encuentro estuvo presente el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, aunque evitó precisar los motivos de la reunión.

La presidenta señaló que será más adelante cuando se informe a qué se debió la visita.

El pasado lunes 12 de enero de 2026, la mandataria federal también retrasó “Mañanera del Pueblo” después de haber informado durante gira por Guerrero que instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente tener una comunicación directa con las autoridades estadounidenses y, en caso de ser necesario, una llamada telefónica con su homólogo Donald Trump.

