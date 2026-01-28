Más Información

“Trabajamos el doble, con menos recursos”; entrevista con Lenia Batres

“Trabajamos el doble, con menos recursos”; entrevista con Lenia Batres

Tren Interoceánico: Anuncian esquema de atención permanente para víctimas y familiares; podrán aceptar salidas alternativas

Tren Interoceánico: Anuncian esquema de atención permanente para víctimas y familiares; podrán aceptar salidas alternativas

A un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico; “tratan de evitar que las víctimas tengan rostro”

A un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico; “tratan de evitar que las víctimas tengan rostro”

La mañanera de Sheinbaum, 28 de enero, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 28 de enero, minuto a minuto

Acusan de plagio a integrante del Sistema Nacional Anticorrupción; presidenta Vania Pérez pide investigación

Acusan de plagio a integrante del Sistema Nacional Anticorrupción; presidenta Vania Pérez pide investigación

Detienen al maquinista principal del Tren Interoceánico tras descarrilamiento en Oaxaca; accidente ocurrió por exceso de velocidad

Detienen al maquinista principal del Tren Interoceánico tras descarrilamiento en Oaxaca; accidente ocurrió por exceso de velocidad

La presidenta anunció que el próximo lunes 2 de febrero se va a inaugurar el , de Santa Fe a Observatorio.

“El lunes los vamos a invitar, no sé si hacerlo en la mañana o más tarde, vamos a inaugurar ya el Tren Santa Fe-Observatorio, el lunes 2 de febrero.

“Se inaugura el Tren que va de Santa Fe a Observatorio, ya, para que la gente pueda utilizarlo”, dijo la Mandataria federal.

Lee también

“A ver si nos acompañan a subir al Tren de Santa Fe a Observatorio, podemos ir en el frío de la mañanera o más tarde”, agregó.

Con esta inauguración se abre en su totalidad El Insurgente, que inició su construcción en el sexenio de .

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]