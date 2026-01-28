La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el próximo lunes 2 de febrero se va a inaugurar el Tren El Insurgente, de Santa Fe a Observatorio.

“El lunes los vamos a invitar, no sé si hacerlo en la mañana o más tarde, vamos a inaugurar ya el Tren Santa Fe-Observatorio, el lunes 2 de febrero.

“Se inaugura el Tren que va de Santa Fe a Observatorio, ya, para que la gente pueda utilizarlo”, dijo la Mandataria federal.

Lee también Sheinbaum reitera apoyo a víctimas del accidente del Tren Interoceánico; una persona sigue hospitalizada

“A ver si nos acompañan a subir al Tren de Santa Fe a Observatorio, podemos ir en el frío de la mañanera o más tarde”, agregó.

Con esta inauguración se abre en su totalidad El Insurgente, que inició su construcción en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr